Teleamazonas (Canal 5) es el canal encargado de transmitir el Ecuador vs. Curazao, válido por la fecha 2 del Mundial 2026. Este duelo se disputará este sábado 20 de junio en el Estadio Kansas City. El encuentro será clave en la definición de los clasificados a la siguiente rondas. Los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán cambiar la historia luego de perder por 1-0 ante Costa de Marfil en su debut mundialista. Atento a todos los detalles y descubre cómo verlo si te encuentras en tu hogar.

Ecuador afrontará un partido de enorme importancia este viernes cuando se mida ante Curazao por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. La Tri llega con la obligación de sumar luego de caer por 1-0 frente a Costa de Marfil en su debut, resultado que la dejó en una situación comprometida de cara a la lucha por la clasificación a los octavos de final. Del otro lado estará una selección caribeña que también necesita recuperarse tras sufrir una dura derrota por 7-1 ante Alemania en la primera jornada.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece sabe que no tiene margen de error. Más allá de que mostró momentos interesantes ante los marfileños, la falta de eficacia en los metros finales terminó pasándole factura. Por ello, el choque frente a Curazao aparece como una oportunidad ideal para reencontrarse con el gol y volver a meterse en la pelea por uno de los dos primeros lugares del grupo.

Curazao, por su parte, intentará dejar atrás el complicado estreno mundialista. La selección caribeña recibió un golpe muy duro frente a Alemania, pero confía en mostrar una mejor versión ante Ecuador. Con un plantel que combina futbolistas de ligas europeas y de la región, buscará sorprender a una Tri que parte como favorita en la previa.

Uno de los aspectos más interesantes del encuentro será el duelo entre la velocidad y potencia física de los atacantes ecuatorianos frente a una defensa curazoleña que evidenció serias dificultades en su primer compromiso. Ecuador intentará asumir el protagonismo desde el inicio, controlar la posesión del balón y generar situaciones de peligro para evitar que el partido se complique con el paso de los minutos.

El encuentro se disputará en el Estadio Arrowhead de Kansas City y podría resultar determinante para el futuro de ambos equipos en el Mundial 2026. Una victoria permitiría a Ecuador llegar con opciones reales a la última jornada, donde tendrá un exigente duelo frente a Alemania, mientras que Curazao necesita sumar para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

¿Cómo ver Ecuador vs. Curazao por Teleamazonas (Canal 5)?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido entre Ecuador y Curazao a través de Teleamazonas (Canal 5), una de las señales con cobertura del Mundial 2026 en territorio ecuatoriano. El canal ofrecerá la transmisión del encuentro, además de programas especiales, análisis y toda la información relacionada con la participación de la Tri.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta?

La manera más sencilla de seguir el partido es mediante la señal abierta de Teleamazonas (Canal 5). Los espectadores solo deberán sintonizar el canal desde su televisor para disfrutar del encuentro sin necesidad de contar con un servicio de televisión por suscripción.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) por cable?

Además de la televisión abierta, Teleamazonas (Canal 5) forma parte de la programación de distintos operadores de televisión paga en Ecuador. Los usuarios podrán encontrar la señal dentro de la grilla habitual de su proveedor.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) por internet?

Los aficionados que prefieran seguir la cobertura online pueden acceder a las plataformas digitales oficiales de Teleamazonas (Canal 5), donde habitualmente se publican noticias, videos, resúmenes y contenidos especiales sobre la Selección Ecuatoriana.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden ingresar a los servicios digitales de Teleamazonas (Canal 5) mediante navegadores móviles para mantenerse informados sobre todo lo que ocurra en el duelo entre Ecuador y Curazao.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) en Smart TV?

Los televisores inteligentes permiten acceder a las plataformas digitales del canal mediante navegadores web o herramientas de transmisión desde dispositivos móviles, brindando una alternativa adicional para seguir la cobertura mundialista.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) desde una tablet?

Las tablets representan otra opción cómoda para acompañar a la Tri. Con acceso a internet, los usuarios podrán consultar la cobertura y los contenidos especiales relacionados con el partido.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) desde una computadora?

Quienes prefieran una pantalla más grande pueden ingresar al sitio web oficial de Teleamazonas (Canal 5) desde una laptop o PC para acceder a información actualizada, videos, entrevistas y contenidos relacionados con el Mundial 2026.

¿Por qué ver Ecuador vs. Curazao por Teleamazonas (Canal 5)?

Teleamazonas (Canal 5) es una de las señales más importantes de Ecuador y suele acompañar a la Selección Ecuatoriana en los eventos más relevantes. Su cobertura incluye previa, comentarios, análisis, entrevistas y toda la información necesaria para vivir el Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026.

Teleamazonas transmitirá el Ecuador vs. Curazao. (Video: El 'Tri')

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