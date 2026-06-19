¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026? ¿Qué canales transmitirán este atractivo duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 5:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 7:00 p.m.; y en México a las 4:00 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará el viernes 19 de junio en el Estadio Boston.

Escocia se enfrenta a Marruecos por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de Escocia)

¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Escocia vs. Marruecos a través de DSports para los suscriptores de DIRECTV. Además, estará disponible mediante la plataforma DGO y por ESPN a través de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports, DSports y ESPN para quienes cuenten con televisión por suscripción, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión de paga.

¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN mediante streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.