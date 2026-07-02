Pese a obtener dos triunfos en la fase de grupos, la aún cuestionada empieza su camino rumbo a a una nueva estrella. Este jueves 02 de julio, no te pierdas la transmisión del partido de España vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO, encuentro que se desarrollará desde el SoFi Stadium de California. La Roja, con Lamine Yamal a la cabeza, buscará acceder a los octavos de final ante una selección de Austria que se clasificó segunda en su grupo, donde Argentina fue líder.

Señal de RTVE Play y TVE La 1 en directo para ver España vs. Austria por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, California. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de RTVE Play y TVE La 1 en directo para ver España vs. Austria por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, California. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver España — Austria EN VIVO en TV Abierta y Online? Horarios del partido

Partido de alta intensidad. Aquí te dejo todos los canales de transmisión y horarios en diferentes partes del mundo para que puedas ver España vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 2 de julio de 2026. Recuerda que desde España podrás verlo a través de La 1 en directo, RTVE Play, DAZN Mundial y Movistar+ desde las 9:00 p.m. hora peninsular.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaParamount+, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium3:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports1:00 p.m.
EcuadorParamount+, DIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
MéxicoCanal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium1:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo3:00 p.m. ET
EspañaTVE La 1, RTVE Play, DAZN Mundial, La 2Cat y Movistar Plus9:00 p.m.
ParaguayParamount+, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
PerúParamount+, DIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
UruguayParamount+, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
VenezuelaParamount+, DIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.

España vs. Austria: posibles alineaciones

  • España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.
  • Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer; Marko Arnautovic.

Fecha, horario y TV para ver España vs. Austria EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Jueves 02 de julio de 2026
  • Lugar: SoFi Stadium de Los Angeles, California, Estados Unidos
  • Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 1:00 p.m. CDMX
  • Canal TV: La 1, RTVE Play, DAZN y Movistar+ (España); FOX y Telemundo (USA); TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
RTVE PLAY, CANAL LA 1 HD, DAZN MUNDIAL y DIRECTV EN VIVO — ver partido España - Austria EN DIRECTO por TV y Online | Mundial | VIDEO
España y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, Canal La 1 HD, TVE, La2 de CAT, DAZN Mundial, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)
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