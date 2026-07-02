Pese a obtener dos triunfos en la fase de grupos, la aún cuestionada España empieza su camino rumbo a a una nueva estrella. Este jueves 02 de julio, no te pierdas la transmisión del partido de España vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO, encuentro que se desarrollará desde el SoFi Stadium de California. La Roja, con Lamine Yamal a la cabeza, buscará acceder a los octavos de final ante una selección de Austria que se clasificó segunda en su grupo, donde Argentina fue líder.
¿Dónde ver España — Austria EN VIVO en TV Abierta y Online? Horarios del partido
Partido de alta intensidad. Aquí te dejo todos los canales de transmisión y horarios en diferentes partes del mundo para que puedas ver España vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 2 de julio de 2026. Recuerda que desde España podrás verlo a través de La 1 en directo, RTVE Play, DAZN Mundial y Movistar+ desde las 9:00 p.m. hora peninsular.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|3:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|3:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|2:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|1:00 p.m.
|Ecuador
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|2:00 p.m.
|México
|Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium
|1:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|3:00 p.m. ET
|España
|TVE La 1, RTVE Play, DAZN Mundial, La 2Cat y Movistar Plus
|9:00 p.m.
|Paraguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Perú
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|2:00 p.m.
|Uruguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Venezuela
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|3:00 p.m.
España vs. Austria: posibles alineaciones
- España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.
- Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer; Marko Arnautovic.
Fecha, horario y TV para ver España vs. Austria EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Jueves 02 de julio de 2026
- Lugar: SoFi Stadium de Los Angeles, California, Estados Unidos
- Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 1:00 p.m. CDMX
- Canal TV: La 1, RTVE Play, DAZN y Movistar+ (España); FOX y Telemundo (USA); TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)