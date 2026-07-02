Consulta dónde puedes ver el partido España - Austria en vivo y en directo, este jueves 2 de julio, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta dónde puedes ver el partido España - Austria en vivo y en directo, este jueves 2 de julio, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Pese a obtener dos triunfos en la fase de grupos, la aún cuestionada España empieza su camino rumbo a a una nueva estrella. Este jueves 02 de julio, no te pierdas la transmisión del partido de España vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO, encuentro que se desarrollará desde el SoFi Stadium de California. La Roja, con Lamine Yamal a la cabeza, buscará acceder a los octavos de final ante una selección de Austria que se clasificó segunda en su grupo, donde Argentina fue líder.

Señal de RTVE Play y TVE La 1 en directo para ver España vs. Austria por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, California. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de RTVE Play y TVE La 1 en directo para ver España vs. Austria por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, California. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver España — Austria EN VIVO en TV Abierta y Online? Horarios del partido

Partido de alta intensidad. Aquí te dejo todos los canales de transmisión y horarios en diferentes partes del mundo para que puedas ver España vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 2 de julio de 2026. Recuerda que desde España podrás verlo a través de La 1 en directo, RTVE Play, DAZN Mundial y Movistar+ desde las 9:00 p.m. hora peninsular.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaParamount+, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium3:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports1:00 p.m.
EcuadorParamount+, DIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
MéxicoCanal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium1:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo3:00 p.m. ET
EspañaTVE La 1, RTVE Play, DAZN Mundial, La 2Cat y Movistar Plus9:00 p.m.
ParaguayParamount+, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
PerúParamount+, DIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
UruguayParamount+, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
VenezuelaParamount+, DIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.

España vs. Austria: posibles alineaciones

  • España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.
  • Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer; Marko Arnautovic.

Fecha, horario y TV para ver España vs. Austria EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Jueves 02 de julio de 2026
  • Lugar: SoFi Stadium de Los Angeles, California, Estados Unidos
  • Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 1:00 p.m. CDMX
  • Canal TV: La 1, RTVE Play, DAZN y Movistar+ (España); FOX y Telemundo (USA); TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
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