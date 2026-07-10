¿Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026? ¿Qué canales transmitirán este esperado duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de La 1 de TVE, RTVE Play, DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN Mundial, Telecinco y Mitele. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En España comenzará a las 9:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador será a las 2:00 p.m.. No te pierdas este encuentro que se disputará el viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles, por los cuartos de final del Mundial 2026.

Previa del España vs. Bélgica:

El Mundial 2026 continúa con su etapa más emocionante y este viernes 10 de julio ofrecerá un atractivo duelo entre España vs. Bélgica por los cuartos de final. Ambas selecciones llegan con la ilusión de meterse entre las cuatro mejores del torneo en un partido que se disputará en el Estadio Los Ángeles desde las 2:00 p.m. (hora de Perú). La ‘Roja’ buscará imponer su estilo de posesión y juego colectivo, mientras que los ‘Diablos Rojos’ intentarán aprovechar el talento de sus principales figuras para seguir avanzando en la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente afronta este compromiso tras mostrar un fútbol sólido a lo largo del campeonato, respaldado por una generación de jóvenes talentos que combina velocidad, técnica y buen manejo del balón. Enfrente estará una Bélgica que quiere volver a ser protagonista en una Copa del Mundo y que ha encontrado equilibrio entre la experiencia de varios referentes y el aporte de futbolistas que atraviesan un gran momento en las principales ligas europeas. Ambos equipos cuentan con argumentos suficientes para protagonizar uno de los encuentros más atractivos de esta instancia.

Más allá de los pronósticos, el choque promete ser muy parejo por la calidad de los dos planteles. España apostará por controlar la posesión y generar peligro mediante su circulación de balón, mientras que Bélgica buscará sacar provecho de su potencia física, la velocidad por las bandas y la eficacia de sus atacantes. Con un boleto a las semifinales del Mundial 2026 en juego, se espera un partido intenso, de alta exigencia táctica y con emociones de principio a fin.

España vs. Bélgica. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, a través de América TV (Canal 4) en señal abierta. Además, estará disponible por DSports en televisión por suscripción y mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la transmisión completa del encuentro. Asimismo, Disney+ Premium transmitirá el compromiso a través de ESPN.

¿Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO en Argentina?

En territorio argentino, el choque podrá verse por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, mientras que quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Gracias a esta amplia cobertura, los hinchas tendrán múltiples opciones para disfrutar del compromiso por los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver el encuentro por la señal abierta de Canal 5 de Televisa, además de TUDN y la plataforma ViX Premium. Dependiendo de los derechos de transmisión, también habrá opciones en televisión de paga para seguir uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO en Colombia?

En Colombia, el compromiso será transmitido por Gol Caracol, Caracol Televisión, Canal RCN y su plataforma digital Ditu. Asimismo, los usuarios con acceso a DSports, DGO y Paramount+ también podrán seguir el partido en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO en España?

En España, el partido podrá verse completamente gratis por La 1 de RTVE, además de RTVE Play y La 2 Catalunya, mientras que DAZN Mundial también ofrecerá la transmisión en directo del encuentro. El duelo entre españoles y belgas, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, contará con una amplia cobertura antes, durante y después del pitazo final.

España vs. Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección Española)