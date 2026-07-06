Los octavos de final del Mundial 2026 continúan con un duelo que promete emociones de principio a fin. Estados Unidos recibe a Bélgica en el Estadio Seattle con la misión de avanzar a los cuartos de final, mientras que los europeos buscarán imponer su jerarquía en una de las llaves más atractivas del torneo.
Si quieres seguir el partido completamente EN VIVO, aquí te contamos a qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica, además de los canales oficiales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el compromiso en Estados Unidos, México, Sudamérica y otros países.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica hoy?
El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026.
|País
|Hora
|México
|18:00
|Guatemala
|18:00
|Honduras
|18:00
|El Salvador
|18:00
|Nicaragua
|18:00
|Costa Rica
|18:00
|Perú
|19:00
|Colombia
|19:00
|Ecuador
|19:00
|Panamá
|19:00
|Estados Unidos (CDT)
|19:00
|Bolivia
|20:00
|Chile
|20:00
|Venezuela
|20:00
|Paraguay
|20:00
|Estados Unidos (EDT)
|20:00
|Argentina
|21:00
|Uruguay
|21:00
|Brasil
|21:00
|España
|02:00 del martes 7 de julio
¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por país?
La FIFA cuenta con operadores oficiales para la transmisión del Mundial 2026. Estas son las principales señales autorizadas para seguir el encuentro:
|País o región
|Canales y plataformas autorizadas
|Estados Unidos
|FOX (TV abierta), Telemundo (TV abierta), FS1, Universo, Peacock
|México
|ViX Premium
|Argentina
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|DIRECTV Sports y DGO
|Perú
|DIRECTV Sports y DGO
|Colombia
|DIRECTV Sports y DGO
|Ecuador
|DIRECTV Sports y DGO
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGO
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGO
|Bolivia
|DIRECTV Sports y DGO
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGO
|Centroamérica
|Tigo Sports