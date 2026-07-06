Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en un partido de alto calibre en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a jugarse este lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle, Washington (Estados Unidos), a partir de las 13:00 horas del Tiempo del Centro de México (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) . ¿Quieres ver el partido Estados Unidos vs. Bélgica en vivo en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial del encuentro entre la USMNT y los Diablos Rojos para el público hispano estará a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro.

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Estados Unidos vs. Bélgica por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el partido Estados Unidos vs. Bélgica por los 8avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

Canal 2 en señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Austin, Texas

Canal 42.2 de señal local

Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Bakersfield, California

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

Canal 4.3 de señal local

Canal 565 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en el Bronx, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Brooklyn, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Buffalo, Nueva York

Canal 60 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte

Canal 9.2 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cincinnati, Ohio

Canal 25 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cleveland, Ohio

Canal 6 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Colorado Springs, Colorado

Canal 13.2 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Columbus, Ohio

Canal 23.3 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Denver, Colorado

Canal 25 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Detroit, Michigan

Canal 611 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en El Paso, Texas

Canal 48 de señal local

Canal 11 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Lauderdale, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Worth, Texas

Canal 30 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fresno, California

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Indianápolis, Indiana

Canal 47 de señal local

Canal 245 de Xfinity

Canal 355 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Jacksonville, Florida

Canal 30.4 de señal local

Canal 221 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Las Vegas, Nevada

Canal 39 de señal abierta

Canal 9 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Louisville, Kentucky

Canal 358 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Memphis, Tennessee

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Milwaukee, Wisconsin

Canal 17 de señal local

Canal 27 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Minneapolis, Minnesota

Canal 25 de señal abierta

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma

Canal 30 de señal local

Canal 5 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Filadelfia, Pensilvania

Canal 62 de señal local

Canal 24 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania

Canal 565 en Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Portland, Oregón

Canal 29 de señal local

Canal 26 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Louis, Misuri

Canal 45 de señal local

Canal 333 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Paul, Minnesota

Canal 25 de señal local

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Salt Lake City, Utah

Canal 20 de señal local

Canal 20 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Antonio, Texas

Canal 60 de señal local

Canal 17 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tucson, Arizona

Canal 40 de señal local

Canal 10 de Cox

Canal 10 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington, Distrito de Columbia

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Alineación de Estados Unidos vs. Bélgica en vivo hoy por los octavos del Mundial 2026. Conozca a qué hora juegan y la guía de canales de TV en directo para todo el mundo. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026

Partido : Estados Unidos vs. Bélgica, por los 8avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

: Estados Unidos vs. Bélgica, por los 8avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Canal de TV : Telemundo (Telemundo Deportes)

: Telemundo (Telemundo Deportes) VER Telemundo en Streaming : Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV

: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV Horario : 3:00 p.m. ET / 12:00 pa.m. PT

: 3:00 p.m. ET / 12:00 pa.m. PT Sede : Lumen Field

: Lumen Field Lugar: Seattle, Washington (Estados Unidos)