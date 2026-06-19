¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026? ¿Qué canales transmitirán este atractivo duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), FOX Sports, Telemundo y Peacock. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 2:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 4:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará el viernes 19 de junio en el Estadio Seattle.

Estados Unidos vs. Australia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de Estados Unidos)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido a través de DSports para los suscriptores de DIRECTV. Además, estará disponible mediante la plataforma DGO y por ESPN a través de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por DSports y ESPN para quienes cuenten con televisión por suscripción. También estará disponible en DGO y Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso mediante DSports a través de DIRECTV y DGO. Asimismo, ESPN ofrecerá la transmisión para sus abonados.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia en Ecuador?

En Ecuador, el partido estará disponible por DSports y ESPN, además de las plataformas DGO y Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por DSports y ESPN. También estará disponible mediante DGO y Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de DAZN, además de otras señales con derechos oficiales del Mundial 2026.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5, TUDN y ViX. Además, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports, ESPN, DGO y Disney Plus Premium ofrecerán la transmisión.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.