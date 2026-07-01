¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026? ¿Qué canales transmitirán este compromiso? Recuerda que podrás disfrutar del partido a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. En Estados Unidos también será transmitido por FOX Sports y Telemundo Deportes. ¿A qué hora se jugará? El encuentro se disputará el miércoles 1 de julio en el Estadio San Francisco, desde las 7:00 p.m. (hora de Perú), con dos horas más en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, una hora menos en México y las 2:00 a.m. del jueves en España.

Estados Unidos enfrentará a Bosnia por el Mundial 2026. (Video: Selección de Estados Unidos)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por TyC Sports y DSports para los usuarios de televisión por suscripción. También estará disponible mediante DGO y Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión de paga.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN mediante streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.