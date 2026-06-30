Con el boleto a la siguiente ronda asegurado desde hace algunos días, Estados Unidos ya conoce al rival que enfrentará en la fase de eliminación directa. La selección anfitriona se medirá ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, en uno de los cruces más atractivos que ofrecerá el inicio de la etapa de mata-mata del Mundial 2026.

La selección de Estados Unidos llega a esta instancia tras firmar una sólida campaña en el Grupo D. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino debutó con una contundente victoria por 4-1 sobre Paraguay, luego superó 2-0 a Australia y, aunque cerró la fase de grupos con una derrota por 3-2 frente a Turquía utilizando una alineación con varios suplentes, ya tenía asegurado el primer lugar de la serie con seis puntos y su clasificación a la ronda de eliminación directa.

Por su parte, la selección de Bosnia y Herzegovina avanzó como una de las ocho mejores terceras del certamen tras finalizar en el tercer puesto del Grupo B con cuatro unidades. Su recorrido comenzó con un empate 1-1 ante Canadá, luego sufrió una dura caída por 4-1 frente a Suiza y reaccionó en la última jornada al vencer 3-1 a Qatar, resultado que le permitió mantenerse con vida y asegurar su presencia en los dieciseisavos de final.

¿Cuándo juega Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará el próximo miércoles 1 de julio en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, ubicado en Santa Clara. El compromiso está programado para las 7:00 p.m. (hora de Perú) y será uno de los tres encuentros con los que se pondrá en marcha la jornada de eliminación directa de ese día. Ambos seleccionados buscarán un lugar en los octavos de final, donde el ganador enfrentará al vencedor de la llave entre Bélgica y el tercer clasificado del Grupo A, E, H, I o J. Se espera un duelo atractivo entre el anfitrión del certamen y una selección bosnia que llega con el impulso de haber asegurado su clasificación en la última fecha de la fase de grupos.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bosnia?

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará el miércoles 1 de julio. El encuentro comenzará a las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 8:00 p.m. en Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay; y 9:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil.

En Norteamérica, el compromiso iniciará a las 4:00 p.m. en Los Ángeles, Seattle y Vancouver; 5:00 p.m. en Phoenix; 6:00 p.m. en Ciudad de México; 7:00 p.m. en Chicago; y 8:00 p.m. en Toronto, Ottawa, Montreal, Nueva York, Miami y Boston. En Bosnia y Herzegovina, el partido se jugará a las 2:00 a.m. del jueves 2 de julio.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Perú?

En Perú, el encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina será transmitido por DSports. Además, podrá verse vía streaming a través de DGO. Algunos encuentros del Mundial también son emitidos por América Televisión, según la programación del canal.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Argentina?

En Argentina, el partido será transmitido por Telefe, TyC Sports y DSports. También estará disponible vía streaming en DGO.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por DSports y mediante la plataforma DGO.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Colombia?

En Colombia, la transmisión estará a cargo de Caracol Televisión, Canal RCN y DSports. Asimismo, podrá seguirse por DGO.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro será transmitido por Trece, GEN TV, Tigo Sports y DSports. También estará disponible vía DGO.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Uruguay?

En Uruguay, el partido podrá verse por DSports y en streaming mediante DGO.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Venezuela?

En Venezuela, el compromiso será transmitido por DSports, con disponibilidad en DGO para seguirlo por internet.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Bolivia?

En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel y DSports. Además, estará disponible vía DGO.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en México?

En México, el partido será transmitido por Televisa (Canal 5), TUDN, ViX y TV Azteca, operadores con derechos oficiales del Mundial 2026.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse en inglés por FOX y en español por Telemundo. También estará disponible vía streaming en FOX One y Peacock.

TE PUEDE INTERESAR