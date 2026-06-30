El Estadio Nueva York Nueva Jersey será el escenario de un duelo vibrante. El por los 16avos de final del Mundial se jugará ahí este martes 30 de junio y tú no te lo puedes perder. Por esa razón, aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Francia - Suecia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Francia - Suecia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Francia - Suecia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Francia - Suecia por el Mundial 2026 este martes 30 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 5:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 4:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 3:00 pm           
  • Estados Unidos (PT): 2:00 pm
  • España: 11:00 pm
  • México (CDMX): 3:00 pm
  • Puerto Rico: 5:00 pm
  • República Dominicana: 5:00 pm
  • Panamá: 4:00 pm
  • Costa Rica: 3:00 pm
  • El Salvador: 3:00 pm
  • Guatemala: 3:00 pm
  • Honduras: 3:00 pm
  • Nicaragua: 3:00 pm
  • Argentina: 6:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 6:00 pm
  • Uruguay: 6:00 pm
  • Chile (Santiago): 5:00 pm
  • Paraguay: 6:00 pm
  • Bolivia: 5:00 pm
  • Venezuela: 5:00 pm
  • Ecuador: 4:00 pm
  • Perú: 4:00 pm
  • Colombia: 4:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Francia - Suecia?

Este martes 30 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Francia - Suecia por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Costa Rica: FOX+
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
RTVE PLAY, GOL Caracol, TELEFE, TYC SPORTS, DAZN MUNDIAL y La 1 HD EN VIVO — ver partido Francia vs. Suecia por TV y Online | Mundial 2026 | VIDEO
Francia y Suecia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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