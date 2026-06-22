¿Dónde ver Francia vs. Irak EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026? ¿Qué canales transmitirán este compromiso? Recuerda que podrás disfrutar este encuentro a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Brasil a las 6:00 p.m., con dos horas menos en Perú y tres horas menos en México. No te pierdas este duelo que se disputará el lunes 22 de junio en el Estadio Filadelfia.

Francia se enfrenta a Irak por el Mundial 2026. (Video: Selección de Francia)

¿Dónde ver Francia vs. Irak en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Francia vs. Irak a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Francia vs. Irak en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Francia vs. Irak en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Francia vs. Irak en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Francia vs. Irak en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión de paga.

¿Dónde ver Francia vs. Irak en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN mediante streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Francia vs. Irak en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Francia vs. Irak en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Francia vs. Irak en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.