¿Dónde ver Francia vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo con Lionel Messi de titular? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina a las 5:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Boston.

Previa del Francia vs. Marruecos

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con el atractivo enfrentamiento entre Francia vs. Marruecos, dos selecciones que buscarán este jueves 9 de julio el pase a las semifinales del torneo. El conjunto francés llega como uno de los máximos candidatos al título gracias a la calidad de su plantilla y al liderazgo de Kylian Mbappé, mientras que los ‘Leones del Atlas’ intentarán prolongar el sueño de todo un continente tras convertirse nuevamente en protagonistas de una Copa del Mundo. El duelo se disputará en el Gillette Stadium de Boston y promete emociones de principio a fin.

Los dirigidos por Didier Deschamps afrontan este compromiso después de superar con autoridad las rondas anteriores, manteniendo una de las defensas más sólidas del campeonato y un ataque capaz de marcar diferencias en cualquier momento. Enfrente tendrán a una Marruecos que ya dejó fuera a Países Bajos y Canadá, demostrando una notable fortaleza colectiva y la capacidad de competir de igual a igual frente a las grandes potencias del fútbol mundial. Además, este partido reeditará la semifinal del Mundial de Qatar 2022, un antecedente que añade un ingrediente especial a la eliminatoria.

Más allá del favoritismo francés, el encuentro aparece como uno de los más equilibrados de los cuartos de final del Mundial 2026. La velocidad de Mbappé, la creatividad del mediocampo francés y la experiencia de su plantilla se enfrentarán a la disciplina táctica de Marruecos, liderada por figuras como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Yassine Bounou. Con un boleto entre los cuatro mejores del planeta en juego, todo está servido para un partido que puede definirse por pequeños detalles y que mantendrá la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

Francia vs. Marruecos se verá por las transmisiones de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TV Pública, TyC Sports, Mi Telefe, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Paramount +. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos EN VIVO en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, a través de DSports en televisión por suscripción y mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la transmisión completa del encuentro. Además, diversos portales deportivos realizarán la cobertura minuto a minuto con alineaciones, estadísticas y todas las incidencias del compromiso.

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos EN VIVO en Argentina?

En territorio argentino, el choque podrá verse por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, mientras que quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, TyC Sports Play y DGO. Gracias a esta amplia cobertura, los hinchas tendrán múltiples opciones para disfrutar del primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver el encuentro por la señal abierta de TV Azteca 7, además de la cobertura de Azteca Deportes Network y la plataforma ViX. Dependiendo de los derechos de transmisión, también habrá opciones en televisión de paga para seguir uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos EN VIVO en Colombia?

En Colombia, el compromiso será transmitido por Gol Caracol y su plataforma digital Ditu, además de la cobertura online del portal oficial del canal. Asimismo, los usuarios con acceso a DSports y DGO también podrán seguir el partido en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos EN VIVO en España?

En España, el partido podrá verse completamente gratis por La 1 de RTVE, además de RTVE Play, mientras que DAZN también ofrecerá la transmisión en directo del encuentro. El duelo entre franceses y marroquíes abrirá los cuartos de final del Mundial 2026 y contará con una amplia cobertura antes, durante y después del pitazo final.

Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: @equipedefrance)