Francia vs. Marruecos abrirán este jueves 9 de julio los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la ronda. El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega como uno de los grandes favoritos al título después de confirmar su candidatura con actuaciones convincentes durante el torneo, mientras que los ‘Leones del Atlas’ vuelven a instalarse entre las ocho mejores selecciones del planeta, consolidando el crecimiento que comenzaron a demostrar en Catar 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Boston y entregará el primer boleto a las semifinales.

Francia ha construido una campaña muy sólida en el Mundial. Los galos avanzaron con autoridad desde la fase de grupos y posteriormente eliminaron a Suecia por 3-0 antes de superar por la mínima diferencia a Paraguay en unos exigentes octavos de final.

Aunque el marcador fue ajustado, el equipo francés volvió a exhibir una defensa confiable y un ataque liderado por Kylian Mbappé, quien continúa siendo la gran referencia ofensiva y uno de los futbolistas más determinantes de la competición. Didier Deschamps ha destacado la madurez de su plantel y aseguró que el grupo mantiene la máxima concentración para afrontar el desafío marroquí.

Del otro lado aparece una Marruecos que continúa escribiendo una página histórica para el fútbol africano. Los dirigidos por Mohamed Ouahbi dejaron en el camino a Países Bajos tras imponerse en la definición por penales y luego ofrecieron una de sus mejores actuaciones del campeonato al vencer con autoridad por 3-0 a Canadá en los octavos de final.

Kylian Mbappé tiene siete goles en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

El cuadro marroquí ha vuelto a demostrar una enorme disciplina táctica, una defensa muy bien organizada y la capacidad de aprovechar cada oportunidad en ataque para competir de igual a igual frente a cualquier potencia mundial. Para nadie sería una sorpresa si terminan dejando en el camino a una de las favoritas para llevarse el título mundial.

Uno de los principales atractivos del compromiso será el enfrentamiento entre dos planteles repletos de figuras. Francia deposita gran parte de su poder ofensivo en Kylian Mbappé, acompañado por jugadores desequilibrantes como Michael Olise y Désiré Doué, mientras que Marruecos confía en la experiencia de Achraf Hakimi, la seguridad de Yassine Bounou y el talento creativo de Azzedine Ounahi y Brahim Díaz.

El choque también tiene un importante componente emocional, ya que ambas selecciones volverán a encontrarse después de la histórica semifinal del Mundial de Qatar 2022, cuando Francia logró imponerse por 2-0 para avanzar a la final. Cuatro años después, Marruecos buscará revancha con una generación que mantiene buena parte de la base que sorprendió al mundo, mientras que los franceses intentarán reafirmar su condición de candidatos para seguir en carrera hacia un nuevo título mundial.

Desde el aspecto táctico, todo apunta a un partido de contrastes. Francia intentará monopolizar la posesión del balón y presionar alto para aprovechar la velocidad de sus atacantes, mientras que Marruecos apostará por mantener un bloque compacto, reducir espacios entre líneas y salir rápidamente al contragolpe. La eficacia en las áreas podría resultar determinante en un encuentro donde cada detalle tendrá enorme importancia.

En la antesala del compromiso, Didier Deschamps dejó claro que en el plantel francés existe un profundo respeto por Marruecos y descartó cualquier exceso de confianza pese al favoritismo que rodea a su selección. El entrenador también elogió el liderazgo de Mbappé como capitán y reconoció que su equipo deberá mejorar la contundencia frente al arco para evitar complicaciones ante un rival que ha demostrado saber competir en instancias decisivas.

Brahim Díaz es el futbolistas más desequilibrante que tiene Marruecos. (Foto: AP)

¿Cuándo juegan Francia vs. Marruecos?

El partido entre Francia vs. Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026, está programado para este jueves 9 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Boston. El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador del cruce entre España y Bélgica.

¿En qué canales ver Francia vs. Marruecos?

En cuanto a la transmisión del Francia vs. Marruecos, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que esta vez el duelo no será televisado por América TV (Canal 4) ni América tvGO en territorio peruano.

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