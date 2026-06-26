¿Dónde ver Francia vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO, por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo con Kylian Mbappé vs. Erling Haaland? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), FOX, Telemundo, Paramount+, DGO, peacock, tubi y Fox One. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú a las 2:00 p.m., con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Boston.

Francia vs. Noruega será transmitido por DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: equipedefrance)

¿Dónde ver Francia vs. Noruega en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del compromiso por Telefe y TyC Sports, además de DSports mediante DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Francia vs. Noruega en Perú?

En Perú, el partido estará disponible por América Televisión en señal abierta. Asimismo, podrá seguirse por ESPN mediante Disney+ Premium y por DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Francia vs. Noruega en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán ver el encuentro por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. Además, estará disponible mediante ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Francia vs. Noruega en Ecuador?

En Ecuador, el compromiso podrá seguirse por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. También estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium, además de DSports y DGO.

¿Dónde ver Francia vs. Noruega en Chile?

Los aficionados chilenos podrán disfrutar del partido por Chilevisión, además de ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Francia vs. Noruega en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro podrá verse por Canal 5, Antel TV, Canal 10 y Canal 12 (Teledoce). Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Francia vs. Noruega en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el compromiso por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV, además de DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Francia vs. Noruega en México?

En México, la transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN y Azteca 7, además de la plataforma de streaming ViX.

¿Dónde ver Francia vs. Noruega en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN, plataformas que cuentan con derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.