¿Dónde ver Haití vs. Escocia EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Brasil a las 10:00 p.m., con dos horas menos en Perú y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará este viernes 12 de junio en el Estadio de Boston.

Haití vs. Escocia juegan por el Mundial 2026 con la televisación de ESPN, Disney Plus, DIRECTV, DSports, DGO, TV Azteca 7, TyC Sports y América TV. (Video: FEF)

¿Dónde ver Haití vs. Escocia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Haití vs. Escocia a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Haití vs. Escocia en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Haití vs. Escocia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Haití vs. Escocia en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Haití vs. Escocia en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión de paga.

¿Dónde ver Haití vs. Escocia en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN mediante streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Haití vs. Escocia en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Haití vs. Escocia en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Haití vs. Escocia en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.