¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO, previo al partido ente México vs. Sudáfrica? Mira la transmisión de este evento por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. DSports (DIRECTV y DGO), Paramount + y América TV (Canal 4 en Perú) son las otras opciones para verlo. ¿Cuándo será y a qué hora comenzará? Según la programación de la FIFA, la inauguración de la Copa del Mundo está pactada para este jueves 11 de junio desde las 12:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México.

La inauguración del Mundial 2026 será en Ciudad de México con la transmisión de ESPN, Disney Plus, DIRECTV, DSports, DGO, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN. (Video: FIFA)

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Perú?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 podrá verse en Perú a través de la señal abierta de América Televisión (Canal 4) y por la cadena deportiva DSports. Asimismo, los usuarios que prefieran seguir el evento vía internet podrán hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y América TVGO, que transmitirán en vivo todos los detalles desde el Estadio Azteca.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en México?

En México, la inauguración de la Copa del Mundo será transmitida por Las Estrellas, Canal 5 y TUDN, además de la plataforma digital Vix. Al tratarse del país anfitrión del partido inaugural, la cobertura comenzará varias horas antes del evento con programas especiales y enlaces en directo desde el Estadio Azteca.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir la ceremonia inaugural del Mundial 2026 por TyC Sports, Telefe y DSports. Además, la transmisión online estará disponible a través de TyC Sports Play, Mi Telefe y DGO, permitiendo ver el espectáculo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

La inauguración del Mundial 2026 se podrá ver en Colombia mediante Caracol Televisión, Canal RCN y DSports. Las plataformas digitales DGO, Caracol Play y la aplicación oficial de RCN también ofrecerán acceso a la ceremonia de apertura y al partido inaugural del torneo.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en España?

En España, los derechos de transmisión del Mundial 2026 corresponden a Mediaset España. Por ello, la ceremonia inaugural podrá seguirse a través de Telecinco y Cuatro, además de la plataforma Mitele. Los espectadores españoles también tendrán acceso a una cobertura especial con análisis y reacciones previas al comienzo de la Copa del Mundo.