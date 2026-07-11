¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo con Harry Kane y Erling Haaland como titulares? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina a las 6:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Miami.

Previa del Inglaterra vs. Noruega

La efervescencia de los cuartos de final de la Copa del Mundo estallará este sábado 11 de julio en el majestuoso Miami Stadium. Desde las 16:00 horas (tiempo peruano), seremos testigos de un enfrentamiento a todo o nada entre la histórica selección de Inglaterra y la sorprendente Noruega. Este cruce de potencias europeas en el continente americano promete mantenernos al borde del asiento, en una instancia donde los márgenes de error desaparecen y un simple detalle define el boleto a semifinales.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llega a territorio floridano arrastrando un desgaste físico monumental tras su agónico triunfo por 3-2 frente al anfitrión, México. La escuadra de los “Tres Leones” tuvo que apelar a la innegable jerarquía de Jude Bellingham, quien firmó un doblete providencial, y a la precisión de Harry Kane desde los doce pasos para no despedirse anticipadamente. Sin embargo, esta dura batalla de octavos dejó secuelas importantes, ya que perderán en la zaga al expulsado Jarell Quansah.

Por el lado escandinavo, el estado de gracia es absoluto tras protagonizar el golpe más estruendoso de todo el certamen al despachar a Brasil. Noruega logró una remontada épica por 2-1 que llevó la firma inconfundible de Erling Haaland, autor de dos zarpazos letales en el epílogo del compromiso. Este tremendo batacazo demostró que la escuadra nórdica no le teme a las camisetas pesadas y que su poder de fuego en el área rival es capaz de destruir cualquier libreto defensivo.

La dupla Harry Kane y Jude Bellingham ha probado ser efectiva en los últimos partidos de Inglaterra.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega EN VIVO en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Inglaterra vs. Noruega, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, a través de DSports en televisión por suscripción y mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la transmisión completa del encuentro. Además, diversos portales deportivos realizarán la cobertura minuto a minuto con alineaciones, estadísticas y todas las incidencias del compromiso.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega EN VIVO en Argentina?

En territorio argentino, el choque podrá verse por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, mientras que quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, TyC Sports Play y DGO. Gracias a esta amplia cobertura, los hinchas tendrán múltiples opciones para disfrutar del primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver el encuentro por la señal abierta de TV Azteca 7, además de la cobertura de Azteca Deportes Network y la plataforma ViX. Dependiendo de los derechos de transmisión, también habrá opciones en televisión de paga para seguir uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega EN VIVO en Colombia?

En Colombia, el compromiso será transmitido por Gol Caracol y su plataforma digital Ditu, además de la cobertura online del portal oficial del canal. Asimismo, los usuarios con acceso a DSports y DGO también podrán seguir el partido en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega EN VIVO en España?

En España, el partido podrá verse completamente gratis por La 1 de RTVE, además de RTVE Play, mientras que DAZN también ofrecerá la transmisión en directo del encuentro. El duelo entre franceses y marroquíes abrirá los cuartos de final del Mundial 2026 y contará con una amplia cobertura antes, durante y después del pitazo final.

Noruega vs. Inglaterra se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Noruega)