¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV Y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), Paramount+, TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 de Televisa. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú a las 11:00 a.m. del miércoles 1 de julio, con dos horas más en Argentina y una hora menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Atlanta.

Inglaterra vs. RD Congo juegan por el Mundial 2026. (Video: FA)

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido Inglaterra vs. RD Congo por Canal 5, TUDN y Azteca 7, además de la plataforma de streaming ViX.

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo en Perú?

En Perú, el compromiso Inglaterra vs. RD Congo estará disponible por América Televisión en señal abierta, además de ESPN mediante Disney+ Premium y DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro Inglaterra vs. RD Congo por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. Asimismo, el partido estará disponible mediante ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo en Ecuador?

En Ecuador, el partido Inglaterra vs. RD Congo podrá verse por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible por ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el compromiso Inglaterra vs. RD Congo por Telefe, TyC Sports y DSports, además de la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo en Chile?

En Chile, el partido Inglaterra vs. RD Congo estará disponible por Chilevisión, además de ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán disfrutar del encuentro Inglaterra vs. RD Congo por Canal 5, Antel TV, Canal 10 y Canal 12 (Teledoce), además de DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo en Paraguay?

En Paraguay, el duelo Inglaterra vs. RD Congo podrá seguirse por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV, además de DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo en España?

Los aficionados españoles podrán ver el partido Inglaterra vs. RD Congo por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.