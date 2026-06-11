Opciones para ver México vs. Sudáfrica en vivo gratis hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Infórmese sobre los horarios de inicio y la lista de canales oficiales que transmitirán este emocionante partido por señal abierta y online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Opciones para ver México vs. Sudáfrica en vivo gratis hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Infórmese sobre los horarios de inicio y la lista de canales oficiales que transmitirán este emocionante partido por señal abierta y online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

México y Sudáfrica se enfrentan en la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este jueves 11 de junio desde las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT / 9:00 p.m. horario peninsular desde el Estadio Azteca. ¿Cómo y dónde mirar el partido? Aquí te indicaré qué canales de TV señal abierta y streaming online disponibles transmiten el enfrentamiento desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.

Dónde ver México — Sudáfrica en vivo gratis por TV y Streaming Online

México vs. Sudáfrica se verá por los mismos operadores oficiales del Mundial 2026 por territorio: DirecTV Sports / DGO en gran parte de Sudamérica (con Disney+ Premium en algunos países); Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5 en México; y RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España.

País / RegiónCanales de TV (pago)Streaming / Online oficial
PerúDIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium y Paramount+
ColombiaCaracol TV, RCN Television y DIRECTV SportsDGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
EcuadorDIRECTV Sports y TeleamazonasDGO y Paramount+
BoliviaRed Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TVDisney+ Premium
UruguayDIRECTV Sports y Canal 5DGO y Paramount+
ChileChilevision y DIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium y Paramount+
ArgentinaTelefe y DIRECTV SportsDGO, mitelefe y Paramount+
BrasilSporTV, Globo y SBTGloboplay, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play
MéxicoLas Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), TUDN y Canal 5ViX
Centroamérica (CR, ES, NI, etc.)TiGo Sports Guatemala, Honduras y Bolivia--
Estados UnidosFOX Network y TelemundofuboTV, Peacock, Tubi, FOX One y Futbol de Primera Radio
Puerto RicoTelemundoNAICOM
CanadáTSN1 y CTVTSN+, RDS App y CTV App
EspañaMovistar+DAZN, TVE La 1, RTVE Play y fuboTV
PortugalSport TV1Sport TV Multiscreen y LiveMode
Reino UnidoITV 1 UK y STV ScotlandITVX y STV Player
IrlandaITV 1 UK, RTE 2 y STV ScotlandITVX y RTE Player
AlemaniaMagentaTVZDF
FranciaM6, beIN Sports 1 y FreeM6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
ItaliaRAI 1DAZN y RaiPlay

A qué hora juega México — Sudáfrica EN VIVO por la Fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026

Estos son los principales horarios por país para seguir el partido inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 entre México — Sudáfrica EN VIVO este jueves 11 de junio desde el Estadio Azteca.

  • México (CDMX): 13:00 horas | Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5
  • Centroamérica: 13:00 horas | TiGo Sports Guatemala
  • Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio
  • Argentina: 16:00 horas | Telefe, DIRECTV Sports, DGO, mitelefe y Paramount+
  • Colombia: 14:00 horas | Win Sports, Canal RCN, Caracol Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Cómo llega México al partido contra Sudáfrica por el Mundial 2026

México enfrentará a Sudáfrica en su debut mundialista. A continuación, los últimos resultados del Tricolor antes de este partido:

  • México 0-0 Portugal por amistoso el sábado 28 de febrero de 2026
  • México 1-1 Bélgica por amistoso el martes 31 de marzo de 2026
  • México vs. Ghana por amistoso el viernes 22 de mayo de 2026
  • México vs. Australia por amistoso el sábado 30 de mayo de 2026
  • México vs. Serbia por amistoso el jueves 4 de junio de 2026

Cómo llega Sudáfrica al partido contra México por el Mundial 2026

Sudáfrica enfrentará a México en su estreno en el máximo torneo de selecciones. A continuación, los últimos resultados del Bofana Bofana antes de este partido:

  • Zimbabue 2-3 Sudáfrica por fase de grupos de la Copa Africana de Naciones el lunes 29 de diciembre de 2025
  • Sudáfrica 1-2 Camerún por octavos de final de la Copa Africana de Naciones el domingo 4 de enero de 2026
  • Sudáfrica 1-1 Panamá por amistoso el viernes 27 marzo de 2026
  • Sudáfrica 1-2 Panamá por amistoso el martes 31 de marzo de 2026
  • Sudáfrica vs. Nicaragua por amistoso el viernes 29 de mayo de 2026

Alineación probable del México vs. Sudáfrica

  • México: Raúl Rangel; Johan Vásquez, Jorge Sánchez Ramos, César Montes, Jesús Gallardo; Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Andrés Quiñones, Raúl Jiménez.
  • Sudáfrica: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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