México y Sudáfrica se enfrentan en la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este jueves 11 de junio desde las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT / 9:00 p.m. horario peninsular desde el Estadio Azteca. ¿Cómo y dónde mirar el partido? Aquí te indicaré qué canales de TV señal abierta y streaming online disponibles transmiten el enfrentamiento desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.
Dónde ver México — Sudáfrica en vivo gratis por TV y Streaming Online
México vs. Sudáfrica se verá por los mismos operadores oficiales del Mundial 2026 por territorio: DirecTV Sports / DGO en gran parte de Sudamérica (con Disney+ Premium en algunos países); Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5 en México; y RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España.
|País / Región
|Canales de TV (pago)
|Streaming / Online oficial
|Perú
|DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium y Paramount+
|Colombia
|Caracol TV, RCN Television y DIRECTV Sports
|DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
|Ecuador
|DIRECTV Sports y Teleamazonas
|DGO y Paramount+
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DIRECTV Sports y Canal 5
|DGO y Paramount+
|Chile
|Chilevision y DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium y Paramount+
|Argentina
|Telefe y DIRECTV Sports
|DGO, mitelefe y Paramount+
|Brasil
|SporTV, Globo y SBT
|Globoplay, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play
|México
|Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), TUDN y Canal 5
|ViX
|Centroamérica (CR, ES, NI, etc.)
|TiGo Sports Guatemala, Honduras y Bolivia
|--
|Estados Unidos
|FOX Network y Telemundo
|fuboTV, Peacock, Tubi, FOX One y Futbol de Primera Radio
|Puerto Rico
|Telemundo
|NAICOM
|Canadá
|TSN1 y CTV
|TSN+, RDS App y CTV App
|España
|Movistar+
|DAZN, TVE La 1, RTVE Play y fuboTV
|Portugal
|Sport TV1
|Sport TV Multiscreen y LiveMode
|Reino Unido
|ITV 1 UK y STV Scotland
|ITVX y STV Player
|Irlanda
|ITV 1 UK, RTE 2 y STV Scotland
|ITVX y RTE Player
|Alemania
|MagentaTV
|ZDF
|Francia
|M6, beIN Sports 1 y Free
|M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
|Italia
|RAI 1
|DAZN y RaiPlay
A qué hora juega México — Sudáfrica EN VIVO por la Fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026
Estos son los principales horarios por país para seguir el partido inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 entre México — Sudáfrica EN VIVO este jueves 11 de junio desde el Estadio Azteca.
- México (CDMX): 13:00 horas | Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5
- Centroamérica: 13:00 horas | TiGo Sports Guatemala
- Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, DIRECTV Sports, DGO, mitelefe y Paramount+
- Colombia: 14:00 horas | Win Sports, Canal RCN, Caracol Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
Cómo llega México al partido contra Sudáfrica por el Mundial 2026
México enfrentará a Sudáfrica en su debut mundialista. A continuación, los últimos resultados del Tricolor antes de este partido:
- México 0-0 Portugal por amistoso el sábado 28 de febrero de 2026
- México 1-1 Bélgica por amistoso el martes 31 de marzo de 2026
- México vs. Ghana por amistoso el viernes 22 de mayo de 2026
- México vs. Australia por amistoso el sábado 30 de mayo de 2026
- México vs. Serbia por amistoso el jueves 4 de junio de 2026
Cómo llega Sudáfrica al partido contra México por el Mundial 2026
Sudáfrica enfrentará a México en su estreno en el máximo torneo de selecciones. A continuación, los últimos resultados del Bofana Bofana antes de este partido:
- Zimbabue 2-3 Sudáfrica por fase de grupos de la Copa Africana de Naciones el lunes 29 de diciembre de 2025
- Sudáfrica 1-2 Camerún por octavos de final de la Copa Africana de Naciones el domingo 4 de enero de 2026
- Sudáfrica 1-1 Panamá por amistoso el viernes 27 marzo de 2026
- Sudáfrica 1-2 Panamá por amistoso el martes 31 de marzo de 2026
- Sudáfrica vs. Nicaragua por amistoso el viernes 29 de mayo de 2026
Alineación probable del México vs. Sudáfrica
- México: Raúl Rangel; Johan Vásquez, Jorge Sánchez Ramos, César Montes, Jesús Gallardo; Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Andrés Quiñones, Raúl Jiménez.
- Sudáfrica: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe.