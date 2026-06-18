¿Dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de el ‘Tri’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa, ViX, Universo, FOX, Telemundo, Paramount+, DGO, peacock, tubi y Fox One. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En México a las 7:00 p.m., con una hora más en Perú. No te pierdas este encuentro que se disputará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

¿Dónde ver el partido entre México vs. Corea del Sur? (Video: Selección Mexicana)

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido entre México y Corea del Sur a través de Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible en TUDN para televisión de paga y mediante la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por streaming.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el compromiso podrá verse por Univision, TUDN y Telemundo, dependiendo del idioma y los derechos de transmisión. También estará disponible en las plataformas digitales ViX y Peacock para los usuarios que opten por seguir el Mundial 2026 vía internet.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur en Perú?

Los aficionados peruanos podrán disfrutar del encuentro mediante América Televisión en señal abierta. Asimismo, DSports transmitirá el partido para los clientes de DirecTV, mientras que DGO permitirá verlo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur en Argentina?

En Argentina, el partido podrá seguirse a través de DSports para los suscriptores de DirecTV. Además, la plataforma DGO ofrecerá la transmisión en vivo mediante streaming.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán ver el encuentro por Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. También estará disponible por DSports y DGO para quienes prefieran acceder a la transmisión digital.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Asimismo, DSports y DGO ofrecerán la cobertura completa para los usuarios de DirecTV.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur en Uruguay?

Los hinchas uruguayos podrán seguir el encuentro mediante DSports y la plataforma DGO. Además, algunas señales locales con derechos del Mundial podrían incluir el partido dentro de su programación.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur en Paraguay?

En Paraguay, el duelo estará disponible por Telefuturo y SNT en señal abierta, además de DSports y DGO para los usuarios de televisión paga y streaming.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido a través de DSports por DirecTV y mediante DGO desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur en España?

En España, el encuentro podrá verse por RTVE en señal abierta, sujeto a la programación oficial del Mundial 2026. También estará disponible mediante DAZN para los usuarios que sigan la Copa del Mundo por streaming.