La Selección de México afrontará un duelo clave en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Corea del Sur por la segunda jornada del Grupo A. El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara y podría definir al líder de la serie, ya que ambas selecciones llegan tras ganar en su debut mundialista.

El equipo dirigido por Javier Aguirre comenzó su participación con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Ahora buscará dar un paso importante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final frente a una selección surcoreana que también llega motivada tras imponerse por 2-1 a República Checa.

Corea del Sur, liderada por figuras de experiencia internacional como Son Heung-min, intentará mantener su buen momento y confirmar su condición de una de las selecciones más fuertes del fútbol asiático. El conjunto dirigido por el técnico surcoreano afronta su undécima participación consecutiva en una Copa del Mundo.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve) y la plataforma de streaming ViX. El encuentro forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Univision, TUDN USA, Telemundo, FOX Deportes, FOX Sports, además de las plataformas ViX, Peacock y Fubo.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro por América Televisión en señal abierta, además de DSports para televisión de paga y la plataforma DGO para streaming.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en Argentina?

En Argentina, el partido estará disponible a través de DSports y mediante la plataforma DGO para los usuarios que prefieran verlo por internet.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán ver el encuentro por Caracol Televisión, Canal RCN y DSports. También estará disponible mediante la plataforma DGO.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en Chile?

En Chile, el compromiso podrá seguirse por Chilevisión en señal abierta, además de DSports y DGO.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en Uruguay?

Los hinchas uruguayos tendrán la posibilidad de ver el partido por Canal 5, Canal 10, Canal 12, DSports y la plataforma DGO.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará disponible por Telefuturo, SNT, DSports y DGO.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el encuentro mediante DSports y la plataforma de streaming DGO.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en Ecuador?

En Ecuador, el partido será transmitido por Teleamazonas, DSports, DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro a través de La 1 de RTVE, Teledeporte y DAZN, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan México vs. Corea del Sur?

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. México (centro): 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 3:00 a.m. del viernes 19 de junio.

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