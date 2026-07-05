¿Dónde ver México vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final del Mundial 2026? ¿Qué canales transmitirán este esperado encuentro? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX, DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+, según el país. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En México comenzará a las 7:00 p.m., en Perú, Colombia y Ecuador a las 8:00 p.m., en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 10:00 p.m., y en España a las 3:00 a.m. del lunes 6 de julio. No te pierdas este duelo que se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

México vs. Inglaterra se enfrentarán por los octavos del Mundial 2026. (Video: Selección de México)

¿Dónde ver México vs. Inglaterra en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido mediante DSports para los suscriptores de DIRECTV. Además, estará disponible por DGO y ESPN, a través de Disney Plus Premium, para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports, DSports y ESPN, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports, DGO y ESPN (Disney Plus Premium).

¿Dónde ver México vs. Inglaterra en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios podrán verlo por DSports, DGO y ESPN mediante Disney Plus Premium.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports, DSports y ESPN.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE, dependiendo de la programación del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN y ESPN mediante operadores autorizados.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir este partidazo por Azteca 7 y Canal 5 en señal abierta. Además, estará disponible por TUDN y la plataforma ViX, así como por DSports para quienes cuenten con DIRECTV.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports, DGO y ESPN ofrecerán la transmisión para los usuarios de televisión por suscripción.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, DGO y ESPN (Disney Plus Premium) permitirán acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.