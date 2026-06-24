¿Dónde ver México vs. República Checa EN VIVO y EN DIRECTO, por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Tri’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de Canal 5 de Televisa, TUDN, TV Azteca 7, ViX, DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), Universo, FOX, Telemundo, Paramount+, peacock, tubi y Fox One. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En México a las 7:00 p.m. del miércoles 24 de junio, con una hora más en Perú. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

México vs. República Checa será transmitido por TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa, ViX Premium, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: FMF)

¿Dónde ver México vs. República Checa en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido entre México y República Checa por Canal 5, TUDN y Azteca 7 en televisión abierta, además de la plataforma de streaming ViX, que también contará con la transmisión oficial del Mundial 2026.

¿Dónde ver México vs. República Checa en Perú?

En Perú, el encuentro podrá verse a través de América Televisión en señal abierta. Asimismo, estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium, además de DSports para los clientes de DIRECTV y la plataforma DGO.

¿Dónde ver México vs. República Checa en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del compromiso por TyC Sports y Telefe en señal abierta, además de DSports para los clientes de DIRECTV y DGO vía streaming.

¿Dónde ver México vs. República Checa en Ecuador?

En Ecuador, el partido será transmitido por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. También estará disponible mediante ESPN en Disney+ Premium, así como por DSports y DGO.

¿Dónde ver México vs. República Checa en Colombia?

Los hinchas colombianos podrán seguir el encuentro por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. Además, estará disponible a través de ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver México vs. República Checa en Uruguay?

En Uruguay, la transmisión estará a cargo de Canal 5, Canal 10 y Canal 12 (Teledoce). También podrá verse por DSports mediante DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver México vs. República Checa en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el partido por La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN, de acuerdo con la programación oficial de transmisión del Mundial 2026.