¿Dónde ver Panamá vs. Croacia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por una nueva jornada del Mundial 2026? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación oficial, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro: TVN, TVMax, RPC, ESPN y DIRECTV. Un detalle a tener en cuenta es que la disponibilidad de la señal puede variar según el país. Vive todos los detalles en Depor desde las 6:00 p.m. (hora de Panamá y Perú). En tanto, el encuentro comenzará a la 1:00 a.m. del miércoles 24 de junio en Croacia y se disputará en el Toronto Stadium, ubicado en Toronto, Canadá.

Panamá vs. Croacia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Panamá)

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Panamá vs. Croacia a través de ESPN en televisión por cable. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet. Asimismo, los usuarios de Disney Plus podrán acceder a la transmisión online del compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia en Panamá?

Los aficionados panameños podrán seguir el partido entre Panamá vs. Croacia a través de TVMax, TVN y RPC en señal abierta. Además, estará disponible por ESPN para los suscriptores de televisión por cable y mediante DSports y DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por DSports para los clientes de DIRECTV. También estará disponible mediante la plataforma DGO y por ESPN en los operadores que incluyan la señal deportiva.

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO para disfrutar del partido en vivo.

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante ESPN y DSports. Asimismo, los clientes de DIRECTV tendrán acceso a la transmisión a través de DGO.

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante plataformas y operadores que cuenten con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en el país, según la programación vigente.

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de las señales con derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio nacional, además de las plataformas oficiales de streaming habilitadas para el torneo.

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.