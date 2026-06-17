¿Dónde ver Panamá vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la selección canalera? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de TVN y RPC TV, además de ESPN y Disney Plus. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Panamá a las 6:00 p.m. del miércoles 17 de junio, misma hora que en Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Bolivia y dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Toronto.

Panamá vs. Ghana se enfrentan en el debut mundialista. (Video: Selección de Panamá)

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana en Panamá?

Los aficionados panameños podrán seguir el partido por TVN y RPC TV en señal abierta. Además, estará disponible mediante las plataformas digitales oficiales de ambos canales.

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana en Perú?

En Perú, el encuentro podrá verse mediante ESPN. Asimismo, Disney Plus ofrecerá la transmisión vía streaming para computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro a través de ESPN. También estará disponible mediante Disney Plus para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana en México?

En territorio mexicano, el compromiso podrá verse por ESPN y Disney Plus para los usuarios que cuenten con acceso a dichas plataformas.

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro mediante ESPN y Disney Plus, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana en Paraguay?

En Paraguay, el partido estará disponible por ESPN y Disney Plus para todos los aficionados que deseen seguir el Mundial 2026.

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana en Chile?

Los hinchas chilenos podrán ver el compromiso por ESPN y Disney Plus, que transmitirán el encuentro en vivo.

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana en Venezuela?

En Venezuela, una de las principales alternativas para seguir el partido será ESPN. Los aficionados también podrán acceder a la transmisión mediante Disney Plus desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro a través de los operadores y plataformas que cuenten con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio europeo.