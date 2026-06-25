La Albirroja de la mano de Gustavo Alfaro juega el partido más importante de los últimos años: Paraguay vs. Australia se realizará este jueves 25 de junio desde las 22:00 horas ET / 19:00 horas PT en el Levi’s Stadium de San Francisco, ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? Conoce la transmisión oficial para seguir el juego por señal abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres y desde cualquier plataforma digital.

El camino de los paraguayo no ha sido nada sencillo. Primero debutaron y cayeron de forma sorpresiva ante Estados Unidos por 4-1, siendo superados en todas sus líneas. En la segunda fecha enfrentaron a una Turquía plagado de estrellas; sin embargo, el estirpe y garra del equipo sudamericano fue más y lograron vencer por la mínima diferencia; a pesar de sufrir la expulsión de Miguel Almirón. Si quieren mantenerse en la competición, el único resultado favorable será ganar sin importar lo que pase en el otro encuentro simultáneo.

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia EN VIVO por TV señal abierta y Online?

Conoce los canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Paraguay vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy, jueves 25 de junio en el Levi’s Stadium, California, Estados Unidos.

País / Región TV abierta / cable / satélite Streaming / plataformas online Paraguay GEN (Tigo Star 12/612 HD, Tigo Satelital 12, Personal TV 12 o 51, Claro TV 16, Copaco IPTV 8) Versuspy (YouTube), web de El Trece Argentina Telefé, DSports (DirecTV) DGO (DirecTV Go), Paramount+, DSports en DAZN Uruguay DSPORTS (DirecTV) DSPORTS a través de DAZN Chile DSPORTS (DirecTV) DSPORTS a través de DAZN Bolivia Canales locales con señal de Mundial (habitualmente cadenas asociadas a DSPORTS/DirecTV) DSPORTS a través de DAZN (según disponibilidad local) Venezuela DSPORTS (DirecTV) DSPORTS a través de DAZN Perú DSPORTS (DirecTV) DSPORTS a través de DAZN Colombia DSPORTS (DirecTV) DSPORTS a través de DAZN Ecuador DSPORTS (DirecTV) DSPORTS a través de DAZN México TV por cable/satélite con VIX Premium (Pase Mundial 2026) VIX Premium (Pase Mundial 2026) Estados Unidos (latino) Cadenas latinas con derechos del Mundial (ej. Telemundo / Universo, FS1, según paquete) Apps oficiales de operadores (cable/satélite) y posibles plataformas como Peacock o similares, según paquete Global (online extra) — DAZN con paquete DSPORTS en países habilitados de LatAm

La primera tabla resume los canales oficiales para ver Paraguay vs. Australia en el Mundial 2026 , diferenciando televisión tradicional y opciones de streaming por país o región. En Paraguay, la señal principal corre por GEN y cableoperadores locales, mientras que el streaming oficial se concentra en Versuspy (YouTube) y la web de El Trece.

En el resto de Sudamérica predominan DSPORTS/DirecTV en TV y DAZN como puerta de acceso digital al paquete del Mundial, mientras que México centraliza la emisión en VIX Premium y en Estados Unidos la transmisión depende de las cadenas con derechos de la Copa del Mundo. Esta estructura te permite identificar rápidamente qué servicio mencionar o enlazar para cada mercado en tus contenidos.

¿A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY 25 de junio?

Revisa los horarios por país para ver el partido entre Paraguay vs. Australia EN VIVO ONLINE hoy nueves 25 de junio , por la tercera fecha del grupo D de la Copa Mundial 2025.

País / Zona horaria Hora local del partido Argentina (Buenos Aires) 23:00 del jueves 25/06 Uruguay 23:00 del jueves 25/06 Paraguay 22:00 del jueves 25/06 Chile (continental) 22:00 del jueves 25/06 Bolivia 22:00 del jueves 25/06 Venezuela 22:00 del jueves 25/06 Perú 21:00 del jueves 25/06 Colombia 21:00 del jueves 25/06 Ecuador 21:00 del jueves 25/06 México – Zona Noroeste (Baja California) 18:00 del jueves 25/06 México – Zona Pacífico (Sonora, Chihuahua) 19:00 del jueves 25/06 México – Zona Centro (CDMX, Monterrey) 20:00 del jueves 25/06 EE. UU. – Este (Nueva York, Miami) 22:00 del jueves 25/06 EE. UU. – Central (Chicago, Dallas) 21:00 del jueves 25/06 EE. UU. – Montaña (Denver, Phoenix) 20:00 del jueves 25/06 EE. UU. – Pacífico (Los Ángeles, Seattle) 19:00 del jueves 25/06

La segunda tabla ordena los horarios del Paraguay vs. Australia para el jueves 25 de junio según las principales regiones de Latinoamérica, México y Estados Unidos. El partido se juega a las 23:00 en Argentina y Uruguay, mientras que en Paraguay va a las 22:00 y en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 21:00.

En México se escalonan tres horarios según la zona (de 18:00 a 20:00), y en Estados Unidos se distribuye de 19:00 a 22:00 de acuerdo con los cuatro husos principales (Pacífico, Montaña, Central y Este).