¿Dónde ver Paraguay vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO, por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Albirroja’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports, ESPN, Unicanal, Trece (Canal 13), GEN TV (Canal 12), Popu TV, Universo, FOX, Telemundo, Disney Plus Premium, Paramount+, DGO, peacock, tubi y Fox One. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Paraguay a las 11:00 p.m. del jueves 25 de junio, con dos horas menos en Perú y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco.

Paraguay vs. Australia será televisado por GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus. (Video: AFP)

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido entre Paraguay y Australia por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV, señales que cuentan con la cobertura del Mundial 2026 en el país. Además, el encuentro también estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en Perú?

En Perú, el compromiso podrá verse por América Televisión en señal abierta. Asimismo, estará disponible a través de ESPN mediante Disney+ Premium, además de DSports para los clientes de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del encuentro por Telefe y TyC Sports, además de DSports a través de DIRECTV y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en Colombia?

En Colombia, el partido será transmitido por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. También podrá seguirse por ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en Ecuador?

Los hinchas ecuatorianos podrán ver el encuentro por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. Además, estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium, así como por DSports y DGO.

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión, además de ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el partido a través de Canal 5, Canal 10 y Canal 12 (Teledoce). También estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en México?

En México, la transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN y Azteca 7, además de la plataforma de streaming ViX.

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en España?

En España, el encuentro podrá seguirse por La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN, de acuerdo con la programación oficial del Mundial 2026.