Paraguay vs. Australia juegan un trascendental partido este jueves 25 de junio, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Tras un pésimo debut ante Estados Unidos, la albirroja se recuperó y venció 1-0 a Turquía, por lo que se mete nuevamente a la pelea por un lugar en los dieciseisavos de final del torneo. Atento, porque esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Levi’s Stadium en la ciudad de Santa Clara, California. Además, tendrás la mejor información para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa y en las señales oficiales.

Pese a que la goleada del inicio golpeó fuertemente al plantel, también sirvió de combustible para reponerse, y sacar adelante el que, en el papel, se esperaba como el partido más complicado por tener en frente a jugador de la calidad de Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, entre otros.

“Fue un carrusel de emociones permanente este partido. No tenía dudas de la respuesta de los jugadores, de la actitud que iban a tener y de cómo iban a salir a jugar el partido. Desde la primera pelota que fueron a disputar fueron con una determinación y coraje tremendo”, declaró Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay.

“Sacaron adelante un partido muy cuesta arriba, más allá de que tuvimos la fortuna, virtud y capacidad de que en la primer jugada profunda convertimos el gol”, añadió el estratega argentino, quien fue duramente criticado por el planteamiento del partido por la primera jornada, pero que ahora nuevamente recuperó la confianza del hincha albirrojo.

Así celebró el plantel paraguayo su triunfo ante Turquía en el Mundial 2026. (Foto: APF)

Pese a que Paraguay llega con la moral al tope, tendrá a un duro rival que inició la competencia venciendo por 2-0 a Turquía y que cayó por el mismo marcador ante Estados Unidos. Los oceánicos saben que dependen de sí mismos y solo un empate les alcanza para clasificar de manera directa a la siguiente ronda.

Historial de partidos

09/10/2010: Australia 1 - 0 Paraguay (Amistoso)

Australia 1 - 0 Paraguay (Amistoso) 07/10/2006: Australia 1 - 1 Paraguay (Amistoso)

Australia 1 - 1 Paraguay (Amistoso) 15/06/2000: Australia 2 - 1 Paraguay (Amistoso)

Australia 2 - 1 Paraguay (Amistoso) 12/06/2000: Australia 0 - 0 Paraguay (Amistoso)

Australia 0 - 0 Paraguay (Amistoso) 09/06/2000: Australia 0 - 0 Paraguay (Amistoso)

¿En qué canales ver Paraguay vs. Australia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido entre Paraguay vs. Australia a través de Telefuturo, Tigo Sports, GEN y la plataforma Tigo Sports App, señales que cuentan con cobertura oficial del Mundial 2026 y de los encuentros de la Albirroja.

¿En qué canal ver Paraguay vs. Australia en México?

En México, la transmisión del encuentro entre Paraguay vs. Australia estará disponible por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7 y la plataforma ViX, que ofrecerán una amplia cobertura de la Copa del Mundo 2026.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Australia en Perú?

Los hinchas peruanos podrán ver el compromiso entre Paraguay vs. Australia mediante América TV, América TVGO, DSports y DGO, además de otras plataformas con derechos para transmitir el Mundial 2026.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Australia en Argentina?

En Argentina, el partido entre Paraguay vs. Australia podrá verse por Telefe, TyC Sports, DSports, DGO y Mi Telefe, opciones que transmitirán los principales encuentros del certamen.

¿Cómo ver Paraguay vs. Australia en Colombia?

Los aficionados colombianos tendrán acceso a la transmisión del duelo entre Paraguay vs. Australia a través de Caracol Televisión, Canal RCN, Caracol Play, DSports y DGO, con cobertura especial de la fase de grupos.

¿En qué canal pasan Paraguay vs. Australia en Uruguay?

En territorio uruguayo, el encuentro entre Paraguay vs. Australia será transmitido por Canal 5, DSports y DGO, además de servicios de streaming autorizados para emitir el Mundial 2026.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Australia en Ecuador?

Los seguidores ecuatorianos podrán disfrutar del partido entre Paraguay vs. Australia por Teleamazonas, DSports, DGO y las plataformas digitales habilitadas para la cobertura de la Copa del Mundo.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Australia en España?

En España, el compromiso entre Paraguay vs. Australia estará disponible a través de La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN y Movistar Plus+, operadores con derechos para emitir el Mundial 2026.

¿Qué canales transmiten Paraguay vs. Australia en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el debut de su selección por FOX, FS1 y FOX One en inglés, mientras que Telemundo, Universo y Peacock ofrecerán la transmisión en español. Esta será una de las mayores audiencias de la primera jornada del Mundial 2026 al tratarse del anfitrión del torneo.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Australia?

El choque entre Paraguay vs. Turquía está programado para este jueves 25 de junio desde la 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:00 p.m..; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m.; en México a las 8:00 p.m.; y en España a las 4:00 a.m. del viernes 26.

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