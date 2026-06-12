¿Dónde ver Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Albirroja’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports, ESPN, Unicanal, Trece, GEN TV, Popu TV, Universo, FOX, Telemundo, Disney Plus Premium, Paramount+, DGO, peacock, tubi y Fox One. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Paraguay a las 10:00 p.m., con dos horas menos en Perú y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará este viernes 12 de junio en el Estadio de Los Ángeles.

Paraguay vs. Estados Unidos juegan con la transmisión de DSports, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, América TV, Unicanal, Trece y GEN TV. (Video: Albirroja)

¿Dónde ver Paraguay vs. Estados Unidos en Paraguay?

El partido entre Paraguay y Estados Unidos por la primera fecha del Mundial 2026 podrá verse en territorio paraguayo a través de GEN TV, Trece y Popu TV, además de las plataformas digitales que cuentan con los derechos oficiales de transmisión del torneo para la región, como ESPN y DSports.

¿Dónde ver Paraguay vs. Estados Unidos en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro entre Paraguay y Estados Unidos mediante la señal de América Televisión en TV abierta. Asimismo, DSports y DGO forman parte de la cobertura mundialista en Sudamérica.

¿Dónde ver Paraguay vs. Estados Unidos en Argentina?

En Argentina, el compromiso podrá verse por Telefe, TV Pública y TyC Sports, cadenas que poseen los derechos de transmisión del Mundial 2026 para el país.

¿Dónde ver Paraguay vs. Estados Unidos en Ecuador?

Los hinchas ecuatorianos podrán disfrutar del duelo entre paraguayos y estadounidenses por Teleamazonas en señal abierta, además de otras plataformas autorizadas para la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver Paraguay vs. Estados Unidos en Colombia?

La transmisión del partido en Colombia estará a cargo de Caracol Televisión y Canal RCN, canales que cuentan con los derechos para emitir encuentros del Mundial 2026.

¿Dónde ver Paraguay vs. Estados Unidos en España?

Los aficionados en España podrán seguir el encuentro mediante RTVE y las plataformas autorizadas que poseen los derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en territorio español.

¿Dónde ver Paraguay vs. Estados Unidos en México?

En México, el choque entre Paraguay y Estados Unidos podrá verse por Canal 5, Las Estrellas, TUDN y la plataforma ViX, que cuenta con la cobertura completa del Mundial 2026.