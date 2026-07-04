¿Dónde ver Paraguay vs. Francia EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Albirroja’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), Unicanal, Trece (Canal 13), GEN TV (Canal 12), Popu TV, Universo, FOX, Telemundo, Paramount+, peacock, tubi y Fox One. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Paraguay a las 6:00 p.m. del sábado 4 de julio, con dos horas menos en Perú y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Filadelfia.

Paraguay vs. Francia. (Video: @equipedefrance)

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido Paraguay vs. Francia por GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Popu TV y Unicanal, señales que vienen ofreciendo una amplia cobertura de la Albirroja en el Mundial 2026. Además, el encuentro podrá verse mediante las plataformas digitales de estos canales.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del partido Paraguay vs. Francia por Telefe, TyC Sports y TV Pública. Asimismo, el encuentro estará disponible por DSports, DGO, Flow Sports y Paramount+.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia en Perú?

En Perú, el duelo Paraguay vs. Francia podrá seguirse por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO. Además, el partido también estará disponible vía streaming por Paramount+.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán ver el encuentro Paraguay vs. Francia por DSports y DGO. Asimismo, el compromiso estará disponible a través de Paramount+, que ofrece una amplia cobertura del Mundial 2026.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia en Ecuador?

En Ecuador, el partido Paraguay vs. Francia se podrá seguir por DSports, la plataforma DGO y el servicio de streaming Paramount+, opciones que transmitirán en vivo los octavos de final del Mundial 2026.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia en Chile?

Los aficionados chilenos podrán disfrutar del Paraguay vs. Francia por Chilevisión, además de DSports, DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia en Uruguay?

En Uruguay, el partido Paraguay vs. Francia estará disponible por DSports, DGO, AUF TV y Paramount+, permitiendo seguir el encuentro desde televisión y dispositivos móviles.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el duelo Paraguay vs. Francia por Canal 5, TUDN, ViX, además de las plataformas internacionales que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia en España?

En España, el encuentro Paraguay vs. Francia podrá verse por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN Mundial, que ofrecerán una cobertura especial de este atractivo cruce de octavos de final.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán disfrutar del partido Paraguay vs. Francia por FOX y FS1 en inglés, mientras que en español estará disponible mediante Telemundo y Universo. Además, las plataformas FOX One y Peacock ofrecerán la transmisión vía streaming.