Paraguay vs. Francia se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026, en un atractivo partido que se jugará este sábado 4 de julio en el Estadio Filadelfia, Estados Unidos. En la siguiente nota te presentaremos la mejor previa del compromiso, además de todos los detalles respecto a la programación de los horarios según cada país.

La albirroja llega con el mejor de los ánimos, luego de eliminar a una de las candidatas, Alemania. Fue un partido por los dieciseisavos de final que se extendió hasta la tanda de penales, con un importante protagonismo del golero Orlando Gill, quien también ataja en San Lorenzo de Almagro de Argentina.

Pese a la histórica clasificación tendrá al vigente subcampeón del mundo con una tridente de ataque demoledor conformado por Kylian Mbappé, Michael Olise y el Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Los dirigidos por Didier Deschamps son los principales candidatos para levantar el trofeo, incluso por encima de Argentina, según las últimas estimaciones.

En fase de grupos ganaron sus tres encuentros sin problemas, mientras que Paraguay inició la competición con goleada en contra ante Estados Unidos; victoria frente a Turquía y empate sin goles ante Australia. Además, tuvieron un gran desgaste físico ante Alemania.

Así celebró la albirroja su clasificación ante Alemania por penales. (Foto: Selección Paraguaya de Fútbol)

Por su parte, con una monumental presentación de Mbappé, quien anotó dos goles, Francia goleó a Suecia 3-0 para meterse entre las mejores 16 selecciones de la presente edición y dan un golpe sobre la mesa con una actuación sólida.

Cabe mencionar que el vencedor de esta llave entre Paraguay y Francia se enfrentará a la selección que resulte ganadora del partido que medirá a una de las anfitrionas del Mundial, Canadá y la campeona de la Copa de África, Marruecos, de Brahim Díaz, Bono y Achraf Hakimi.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV. Asimismo, el encuentro estará disponible en DSports mediante DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del encuentro por Telefe y TyC Sports, además de DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en Perú?

En Perú, el partido estará disponible por América Televisión en señal abierta. Además, podrá seguirse por ESPN mediante Disney+ Premium y por DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. También estará disponible mediante ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en Ecuador?

En Ecuador, el encuentro podrá verse por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. Además, estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium, así como por DSports y DGO.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en México?

La transmisión del partido en México estará a cargo de Canal 5, TUDN y Azteca 7, además de la plataforma de streaming ViX.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN, señales y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por señal abierta?

En varios países de Latinoamérica, el partido podrá verse gratuitamente por televisión abierta mediante canales como Trece (Canal 13) en Paraguay, América Televisión en Perú, Teleamazonas (Canal 5) en Ecuador, Telefe en Argentina, Canal 5 en Uruguay y Caracol Televisión o Canal RCN en Colombia.

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por streaming?

El encuentro también estará disponible en plataformas digitales como DGO, Disney+ Premium, ViX, RTVE Play, MagentaTV y otras aplicaciones oficiales de los canales con derechos de transmisión del Mundial 2026.

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia desde el celular y otros dispositivos móviles?

Los aficionados podrán seguir el compromiso desde teléfonos Android, iPhone y tablets descargando aplicaciones como DGO, Disney+, ViX o RTVE Play, dependiendo del país en el que se encuentren. Estas plataformas permiten disfrutar del partido en vivo desde cualquier lugar con una conexión estable a internet.

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