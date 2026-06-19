¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Albirroja’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports, ESPN, Unicanal, Trece (Canal 13), GEN TV, Popu TV, Universo, FOX, Telemundo, Disney Plus Premium, Paramount+, DGO, peacock, tubi y Fox One. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Paraguay a las 12:00 a.m. del sábado 20, con dos horas menos en Perú y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía? (Video: Albirroja)

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido entre Paraguay vs. Turquía por GEN TV, Unicanal, Popu TV y Trece (Canal 13). Además, el encuentro estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante DGO para quienes prefieran verlo vía streaming.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía en Turquía?

En territorio turco, el compromiso podrá verse a través de TRT 1 y TRT Spor, canales que cuentan con cobertura del Mundial 2026. También estará disponible mediante las plataformas digitales oficiales de TRT.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro por DSports y mediante la plataforma DGO, que ofrecerá la transmisión en vivo desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía en Perú?

En Perú, el partido podrá verse por América Televisión en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports y DGO para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso por Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Además, estará disponible por DSports y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía en Chile?

En Chile, el encuentro podrá verse por Chilevisión (CHV) en señal abierta. También estará disponible mediante DSports y DGO para quienes prefieran seguirlo por televisión de paga o streaming.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía en Uruguay?

Los hinchas uruguayos podrán seguir el partido a través de Canal 5, Canal 10, Canal 12, además de DSports y DGO.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del encuentro mediante Canal 5, TUDN, Azteca 7 y la plataforma ViX, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía en Venezuela?

En Venezuela, el compromiso estará disponible por DSports a través de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para seguirlo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía en España?

Los aficionados españoles podrán ver el encuentro por La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN, dependiendo de la programación oficial de la Copa del Mundo 2026.