La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa con uno de los partidos más esperados de la jornada inaugural del Grupo I. Francia, una de las selecciones favoritas del torneo, se enfrenta a Senegal este martes 16 de junio a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos). Si quieres saber dónde ver el partido en vivo y en directo GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del enfrentamiento.
¿A qué hora juega Francia — Senegal por el Mundial 2026?
El compromiso entre Francia y Senegal se disputará el martes 16 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026.
|País
|Hora
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Estados Unidos (CT)
|2:00 p.m.
|Estados Unidos (MT)
|1:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p.m.
|México
|1:00 p.m.
|Guatemala
|1:00 p.m.
|Honduras
|1:00 p.m.
|El Salvador
|1:00 p.m.
|Nicaragua
|1:00 p.m.
|Costa Rica
|1:00 p.m.
|Panamá
|2:00 p.m.
|Colombia
|2:00 p.m.
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Perú
|2:00 p.m.
|Venezuela
|3:00 p.m.
|Bolivia
|3:00 p.m.
|Paraguay
|3:00 p.m.
|Chile
|3:00 p.m.
|Argentina
|4:00 p.m.
|Uruguay
|4:00 p.m.
|España
|9:00 p.m.
¿Qué canal transmite Francia — Senegal EN VIVO GRATIS por TV abierta?
Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de diversas señales de televisión abierta en varios países. Estas son las principales opciones gratuitas confirmadas para ver el partido.
|País
|Canal gratuito
|Estados Unidos (español)
|Telemundo
|México
|--
|El Salvador
|Canal 4
|Honduras
|Telecadena 7 y 4
|Costa Rica
|Teletica (Canal 7)
|Panamá
|RPC TV
|Colombia
|Caracol TV, RCN
|Ecuador
|Teleamazonas
|Perú
|América TV, Latina
|Venezuela
|Televen
|Chile
|Chilevisión
|Argentina
|--
|Uruguay
|Canal 5
|Paraguay
|GEN, Trece
|España
|La 1 TVE y La 2 Cat
En algunos países, además de la transmisión por señal abierta, también habrá acceso gratuito mediante plataformas digitales oficiales de los propios canales de televisión.
¿Dónde ver Francia — Senegal por streaming y canales de paga?
Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.
|País
|Canal o plataforma
|Estados Unidos
|FOX, Peacock
|México
|ViX
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|DTVC+, Tigo Sports y FOX
|Costa Rica
|TDMAX y FOX+
|Panamá
|Max, Medcom GO, Tigo Sports y FOX
|Colombia
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|Ecuador
|DIRECTV Sports y Paramount+
|Argentina
|Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
|Uruguay
|DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+
|Paraguay
|--
|España
|DAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV
Posibles alineaciones de Francia — Senegal
Francia
Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé.
Senegal
Edouard Mendy; Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Pathé Ciss, Habib Diarra; Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Cherif Ndiaye.