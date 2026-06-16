La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa con uno de los partidos más esperados de la jornada inaugural del Grupo I. Francia, una de las selecciones favoritas del torneo, se enfrenta a Senegal este martes 16 de junio a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos). Si quieres saber dónde ver el partido en vivo y en directo GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del enfrentamiento.

Tigo Sports y Tigo Play transmite el partido Francia vs. Senegal en vivo este martes 16 de junio por el grupo I de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Tigo Sports y Tigo Play transmite el partido Francia vs. Senegal en vivo este martes 16 de junio por el grupo I de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce la hora y qué canales de TV transmiten el partido Francia vs. Senegal EN VIVO HOY 16 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce la hora y qué canales de TV transmiten el partido Francia vs. Senegal EN VIVO HOY 16 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega Francia — Senegal por el Mundial 2026?

El compromiso entre Francia y Senegal se disputará el martes 16 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026.

PaísHora
Estados Unidos (ET)3:00 p.m.
Estados Unidos (CT)2:00 p.m.
Estados Unidos (MT)1:00 p.m.
Estados Unidos (PT)12:00 p.m.
México1:00 p.m.
Guatemala1:00 p.m.
Honduras1:00 p.m.
El Salvador1:00 p.m.
Nicaragua1:00 p.m.
Costa Rica1:00 p.m.
Panamá2:00 p.m.
Colombia2:00 p.m.
Ecuador2:00 p.m.
Perú2:00 p.m.
Venezuela3:00 p.m.
Bolivia3:00 p.m.
Paraguay3:00 p.m.
Chile3:00 p.m.
Argentina4:00 p.m.
Uruguay4:00 p.m.
España9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Francia — Senegal EN VIVO GRATIS por TV abierta?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de diversas señales de televisión abierta en varios países. Estas son las principales opciones gratuitas confirmadas para ver el partido.

PaísCanal gratuito
Estados Unidos (español)Telemundo
México--
El SalvadorCanal 4
HondurasTelecadena 7 y 4
Costa RicaTeletica (Canal 7)
PanamáRPC TV
ColombiaCaracol TV, RCN
EcuadorTeleamazonas
PerúAmérica TV, Latina
VenezuelaTeleven
ChileChilevisión
Argentina--
UruguayCanal 5
ParaguayGEN, Trece
EspañaLa 1 TVE y La 2 Cat

En algunos países, además de la transmisión por señal abierta, también habrá acceso gratuito mediante plataformas digitales oficiales de los propios canales de televisión.

¿Dónde ver Francia — Senegal por streaming y canales de paga?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.

PaísCanal o plataforma
Estados UnidosFOX, Peacock
MéxicoViX
GuatemalaTigo Sports
HondurasDTVC+, Tigo Sports y FOX
Costa RicaTDMAX y FOX+
PanamáMax, Medcom GO, Tigo Sports y FOX
ColombiaDIRECTV Sports, DGO y Paramount+
EcuadorDIRECTV Sports y Paramount+
ArgentinaFlow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
UruguayDIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+
Paraguay--
EspañaDAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV

Posibles alineaciones de Francia — Senegal

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé.

Senegal

Edouard Mendy; Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Pathé Ciss, Habib Diarra; Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Cherif Ndiaye.

Partido, Francia vs Senegal: canales de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
Partido, Francia vs Senegal: canales de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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