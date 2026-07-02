¿Dónde ver Portugal vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo que tendrá a Cristiano Ronaldo de titular? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 6:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay a las 8:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del viernes 3 de julio. No te pierdas este encuentro que se disputará el jueves 2 de julio en el Estadio Toronto.

Portugal se enfrenta a Croacia por el Mundial 2026. (Video: Selección de Portugal)

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Portugal vs. Croacia a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe y TV Pública en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión de paga.

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN mediante streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.