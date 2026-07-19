¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO? ¿Qué canales transmitirán este esperado espectáculo? Recuerda que podrás disfrutar del evento a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y otros canales con derechos oficiales de la Copa del Mundo, dependiendo del país. El espectáculo se realizará durante el descanso de la gran final del Mundial 2026 y será seguido por millones de aficionados alrededor del mundo.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Perú?

Los aficionados peruanos podrán disfrutar del Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el espectáculo podrá verse por Telefe y TV Pública en señal abierta. También estará disponible mediante TyC Sports y DSports, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el espectáculo a través de Gol Caracol TV y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán disfrutar del evento por DSports y mediante la plataforma DGO.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán ver el espectáculo por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en España?

En territorio español, el evento podrá seguirse a través de La 1 de RTVE y RTVE Play, además de DAZN, según la programación oficial de la final del Mundial 2026.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del espectáculo por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el evento podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán disfrutar del espectáculo mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Show de Medio Tiempo del Mundial 2026. (Video: Shakira)