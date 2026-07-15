Por la final del Mundial 2026, España vs. Argentina o Inglaterra se enfrentan este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, Estados Unidos. Este fin de semana se conocerá al nuevo monarca del fútbol a nivel de selecciones por los próximos cuatro años. En la siguiente nota podrás repasar cómo llegan los equipos clasificados, horarios del encuentro en el mundo y la guía de canales para poder disfrutarlo.

España se convirtió en la primera finalista del Mundial 2026 tras derrotar por 2-0 a Francia en la semifinal disputada en el Estadio Dallas. El equipo dirigido por Luis de la Fuente firmó una actuación muy sólida para superar a una de las principales favoritas al título y aseguró su presencia en el partido decisivo, donde enfrentará al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.

La ‘Roja’ tomó el control del encuentro desde los primeros minutos gracias a su dominio de la posesión y la presión alta sobre la salida francesa. Esa superioridad se reflejó en el marcador a los 22 minutos, cuando Mikel Oyarzabal convirtió un penal cometido por Lucas Digne sobre Lamine Yamal para abrir el camino hacia la clasificación.

Mikel Oyarzabal fue clave en el triunfo de España sobre Francia marcando el 1-0 parcial. (Foto: Getty Images)

Francia intentó reaccionar con el paso de los minutos, pero nunca encontró la claridad necesaria para inquietar con frecuencia la portería defendida por Unai Simón. El conjunto español mantuvo el orden defensivo y siguió controlando el ritmo del partido, evitando que figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé pudieran marcar diferencias en ataque.

El golpe definitivo llegó en el minuto 58. Tras una gran combinación colectiva, Dani Olmo asistió a Pedro Porro, quien definió con precisión para establecer el 2-0 y desatar la celebración de la afición española. Con la ventaja de dos goles, España administró el encuentro con inteligencia y neutralizó cualquier intento de reacción del conjunto francés.

Con esta victoria, España quedó a un solo partido de conquistar su segunda Copa del Mundo. El conjunto de Luis de la Fuente buscará coronar su extraordinaria campaña en la final del próximo 19 de julio, mientras que Francia se despidió del torneo después de una semifinal en la que nunca logró imponer el fútbol que había exhibido durante las rondas anteriores.

Del otro lado, Argentina e Inglaterra se verán las caras por un cupo en la final y enfrentar a España en la disputa por el trofeo de la Copa del Mundo. Hay condimentos especiales para creer que, sea cual sea el segundo finalista del torneo, tendremos una definición para el recuerdo.

Jude Bellingham es la figura de Inglaterra y buscará comandar a su equipo a la final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan España vs. Argentina / Inglaterra?

El partido entre España vs. Argentina o Inglaterra, válido por la gran final del Mundial 2026, se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El cruce está programado para las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿En qué canales ver España vs. Argentina / Inglaterra?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que en suelo peruano se mirará por América TV (Canal 4 o América tvGO).

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