¿Dónde ver Suiza vs Argelia EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports, ESPN, Unicanal, Trece (Canal 13), GEN TV (Canal 12), Popu TV, Universo, FOX, Telemundo, Disney Plus Premium, Paramount+, DGO, peacock, tubi y Fox One. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú a las 10:00 p.m. del jueves 2 de julio, con dos horas más en Argentina y una hora menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio de Vancouver.

Dónde ver Suiza vs. Argelia: canales por cable y streaming vía DIRECTV, DGO y ESPN. (Video: @swissnatimen)

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del compromiso por Telefe y TyC Sports, además de DSports mediante DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia en Perú?

En Perú, el partido estará disponible por América Televisión en señal abierta. Asimismo, podrá seguirse por ESPN mediante Disney+ Premium y por DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. Además, estará disponible mediante ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia en Ecuador?

En Ecuador, el compromiso podrá verse por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. También estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium, además de DSports y DGO.

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia en Chile?

Los aficionados chilenos podrán disfrutar del partido por Chilevisión, además de ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro podrá seguirse por Canal 5, Antel TV, Canal 10 y Canal 12 (Teledoce). Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán ver el compromiso por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV, además de DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia en México?

En México, la transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN y Azteca 7, además de la plataforma de streaming ViX.

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido podrá verse por FOX, FS1, Telemundo, Universo y las plataformas de streaming FOX One y Peacock, dependiendo del idioma y del servicio contratado.