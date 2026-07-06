Los octavos de final del Mundial 2026 continúan con un duelo que promete emociones de principio a fin. Estados Unidos recibe a Bélgica en el Estadio Seattle con la misión de avanzar a los cuartos de final, mientras que los europeos buscarán imponer su jerarquía en una de las llaves más atractivas del torneo.

Si quieres seguir el partido completamente EN VIVO, aquí te contamos a qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica, además de los canales oficiales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el compromiso en Estados Unidos, México, Sudamérica y otros países.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica hoy?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026.

PaísHora
México18:00
Guatemala18:00
Honduras18:00
El Salvador18:00
Nicaragua18:00
Costa Rica18:00
Perú19:00
Colombia19:00
Ecuador19:00
Panamá19:00
Estados Unidos (CDT)19:00
Bolivia20:00
Chile20:00
Venezuela20:00
Paraguay20:00
Estados Unidos (EDT)20:00
Argentina21:00
Uruguay21:00
Brasil21:00
España02:00 del martes 7 de julio

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por país?

La FIFA cuenta con operadores oficiales para la transmisión del Mundial 2026. Estas son las principales señales autorizadas para seguir el encuentro:

País o regiónCanales y plataformas autorizadas
Estados UnidosFOX (TV abierta), Telemundo (TV abierta), FS1, Universo, Peacock
MéxicoViX Premium
ArgentinaDIRECTV Sports y DGO
ChileDIRECTV Sports y DGO
PerúDIRECTV Sports y DGO
ColombiaDIRECTV Sports y DGO
EcuadorDIRECTV Sports y DGO
UruguayDIRECTV Sports y DGO
ParaguayDIRECTV Sports y DGO
BoliviaDIRECTV Sports y DGO
VenezuelaDIRECTV Sports y DGO
CentroaméricaTigo Sports

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