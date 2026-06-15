¿Dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Celeste’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de Canal 5, Antel TV, DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Uruguay a las 7:00 p.m. del lunes 15 de junio, con dos horas menos en Perú y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Miami.

Dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita con la transmisión de Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7. (Video: AUF)

¿Dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el partido entre Uruguay vs. Arabia Saudita por la señal abierta de Canal 5 y Antel TV. Además, el encuentro estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por streaming.

¿Dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita en Argentina?

En Argentina, el compromiso podrá verse por Telefe en señal abierta. Asimismo, los usuarios de televisión por suscripción tendrán la opción de seguir el encuentro a través de TyC Sports y DSports, además de las plataformas digitales TyC Sports Play y DGO.

¿Dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita en Perú?

Los hinchas peruanos podrán disfrutar del encuentro mediante América Televisión en señal abierta. También estará disponible por DSports para los clientes de DIRECTV y a través de DGO para quienes opten por verlo desde dispositivos conectados a internet.

¿Dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita en Colombia?

En territorio colombiano, la transmisión estará a cargo de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Además, el partido podrá seguirse por DSports y mediante la plataforma DGO para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver el partido por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. También estará disponible en TUDN para televisión de paga y mediante la plataforma ViX para quienes prefieran seguirlo vía streaming.

¿Dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita en España?

En España, el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita podrá verse a través de RTVE en señal abierta, sujeto a la programación oficial del torneo. Asimismo, DAZN ofrecerá cobertura del Mundial 2026 mediante su servicio de streaming y operadores asociados.