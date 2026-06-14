Uruguay vs. Arabia Saudita se ven las caras este lunes 15 de junio desde el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, por el Grupo H del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa parten como favoritos, con una camada de jugadores que militan en las mejores ligas del mundo, bajo el liderazgo de su capitán, y figura del Real Madrid, Federico Valverde. En frente estará una selección asiática que tiene en su liga local a varios de los mejores jugadores del planeta, lo que ha potenciado a sus futbolistas locales.

Uruguay llega a este debut en la competición tras empatar sin goles frente a Argelia. Si bien la mayoría de selecciones aprovecharon la última fecha FIFA para jugar dos amistosos, ‘La Celeste’ solo tuvo uno, y llega con piernas frescas para este enfrentamiento.

Por su parte, Arabia Saudita jugó hasta tres partidos de preparación en las últimas dos semanas son un saldo positivo: perdió por 2-1 frente e Ecuador, goleó 3-0 a Puerto Rico y empató sin goles frente a Senegal, que también jugará el Mundial.

Cabe recordar que estas selecciones se han enfrentado entres oportunidades, con una victoria para cada una y un empate también, aunque en el único partido oficial fue triunfo a favor de los charrúas.

Mundial de Rusia 2018 (Fase de grupos): Victoria de Uruguay 1-0 sobre Arabia Saudita con gol de Luis Suárez.

Victoria de sobre Arabia Saudita con gol de Luis Suárez. Partido amistoso 2014: Empate 1-1 (goles de Luis Suárez para Uruguay y Naif Hazazi para Arabia Saudita).

Empate (goles de Luis Suárez para Uruguay y Naif Hazazi para Arabia Saudita). Partido amistoso 2002: Victoria de Arabia Saudita 3-2 (goles de Abdullah Al-Waked, Obeid Al-Dosari y Sami Al-Jaber para los sauditas; Diego Forlán y Fabián O’Neil marcaron para Uruguay).

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Arabia Saudita?

Uruguay vs. Arabia Saudita está programado para este lunes 15 de junio desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del martes 16.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Arabia Saudita en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el debut de la Celeste ante Arabia Saudita por señal abierta a través de Canal 5, mientras que también estará disponible por DSports en televisión de paga y mediante las plataformas de streaming DGO y Antel TV.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Arabia Saudita en Perú?

En Perú, el partido entre Uruguay y Arabia Saudita se podrá ver por DSports, señal que cuenta con los derechos de todos los encuentros del Mundial 2026. Asimismo, los usuarios podrán seguir la transmisión online mediante DGO.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Arabia Saudita en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de las señales con derechos del Mundial en el país, principalmente TelevisaUnivision (Canal 5, TUDN y ViX), además de otras opciones autorizadas para la cobertura del torneo.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Arabia Saudita en Argentina?

En Argentina, el choque entre Uruguay y Arabia Saudita será transmitido por DSports, disponible mediante DIRECTV y la plataforma de streaming DGO, que ofrece la cobertura completa del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Arabia Saudita en Colombia?

Los hinchas colombianos podrán ver el partido por DSports, canal que transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo, además de la opción digital a través de DGO.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Arabia Saudita en Venezuela?

En Venezuela, la principal alternativa para seguir el encuentro será DSports, disponible vía DIRECTV, así como por streaming mediante DGO.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Arabia Saudita en España?

Los aficionados españoles podrán ver el partido mediante DAZN, una de las plataformas con derechos del Mundial 2026 en España. Además, los encuentros de la selección española se emiten en La 1 de TVE, aunque el Uruguay vs. Arabia Saudita forma parte de la oferta general de DAZN para el torneo.

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