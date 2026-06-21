¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Celeste’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports, ESPN, Canal 5, Antel TV, Universo, FOX, Telemundo, Disney Plus Premium, Paramount+, DGO, peacock, tubi y Fox One. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Uruguay a las 7:00 p.m., con dos horas menos en Perú y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Miami.

Uruguay vs. Cabo Verde se verá por Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: AUF)

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el partido entre Uruguay y Cabo Verde por Canal 5 y Antel TV. Además, el encuentro estará disponible mediante la plataforma de streaming DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en Argentina?

En Argentina, el compromiso podrá verse a través de DSports, mientras que los usuarios de DGO podrán seguir la transmisión en vivo desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en Perú?

Los aficionados peruanos podrán disfrutar del encuentro por América Televisión en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports y mediante la plataforma DGO.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en Colombia?

En Colombia, el partido podrá seguirse por Caracol Televisión, Canal RCN y DSports. También estará disponible vía streaming mediante DGO.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán ver el encuentro por Teleamazonas (Canal 5), además de DSports y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en Chile?

En Chile, el compromiso estará disponible por Chilevisión en señal abierta. También podrá verse mediante DSports y DGO.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12), Popu TV, además de DSports y DGO.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión estará disponible por DSports para los clientes de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para seguir el partido desde cualquier dispositivo.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver el partido por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y la plataforma ViX, dependiendo de la programación oficial de la jornada mundialista.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en España?

En España, el encuentro podrá seguirse a través de La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN, de acuerdo con la programación oficial del Mundial 2026.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el compromiso mediante Univision, TUDN USA, Telemundo, FOX Sports y FOX Deportes. Además, estará disponible en las plataformas ViX, Peacock y Fubo.