Uruguay vs. Cabo Verde se ven las caras este domingo 21 de junio desde el Estadio Miami, Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El seleccionado celeste mostró rebeldía y reacción en su debut ante Arabia Saudita, pero no le alcanzó para quedarse con los tres puntos y se tuvo que conformar con el empate. Los dirigidos por Marcelo Bielsa no inciiaron las acciones son la profundidad que sí consiguieron en el complemento, minutos en los que fueron muy superiores al rival.

“Era un partido ganable que no ganamos. Cuando un equipo que presuntamente tiene que marcar diferencias no lo consigue ni en la peligrosidad del trámite, el equipo más débil termina atreviéndose”, dijo Bielsa en conferencia de prensa, tras el debut.

Una de las novedades en ‘La Celeste’ sería la inclusión del lateral izquierdo Juan Manuel Sanabria, quien tomaría la plaza de Matías Viña. La decisión técnica pasaría por las condiciones y atrevimiento que mostró en los minutos que le tocó jugar en el debut ante la selección asiática.

Uruguay impuso condiciones ante Arabia Saudita, pero no le alcanzó para ganar. (Foto: AFP)

En frente estará una selección muy combativa, ordenada y que cuenta con veloces futbolistas en ataque, por lo que no será un partido sencillo para Uruguay. En defensa también se mostró sólida ante España, una de las candidatas a ganar el Mundial. Su debut fue más que bueno y ahora va por su histórico triunfo.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Cabo Verde?

Uruguay vs. Cabo Verde está programado para este domingo 21 de junio desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del martes 16.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Cabo Verde en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el debut de la Celeste ante Arabia Saudita por señal abierta a través de Canal 5, mientras que también estará disponible por DSports en televisión de paga y mediante las plataformas de streaming DGO y Antel TV.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Cabo Verde en Perú?

En Perú, el partido entre Uruguay y Arabia Saudita se podrá ver por DSports, señal que cuenta con los derechos de todos los encuentros del Mundial 2026. Asimismo, los usuarios podrán seguir la transmisión online mediante DGO.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Cabo Verde en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de las señales con derechos del Mundial en el país, principalmente TelevisaUnivision (Canal 5, TUDN y ViX), además de otras opciones autorizadas para la cobertura del torneo.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Cabo Verde en Argentina?

En Argentina, el choque entre Uruguay y Arabia Saudita será transmitido por DSports, disponible mediante DIRECTV y la plataforma de streaming DGO, que ofrece la cobertura completa del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Cabo Verde en Colombia?

Los hinchas colombianos podrán ver el partido por DSports, canal que transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo, además de la opción digital a través de DGO.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Cabo Verde en Venezuela?

En Venezuela, la principal alternativa para seguir el encuentro será DSports, disponible vía DIRECTV, así como por streaming mediante DGO.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Cabo Verde en España?

Los aficionados españoles podrán ver el partido mediante DAZN, una de las plataformas con derechos del Mundial 2026 en España. Además, los encuentros de la selección española se emiten en La 1 de TVE, aunque el Uruguay vs. Arabia Saudita forma parte de la oferta general de DAZN para el torneo.

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