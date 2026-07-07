Después de una clasificación que exigió más de lo previsto frente a Cabo Verde, Argentina vuelve a jugarse la continuidad en el Mundial 2026. El rival será Egipto, la gran sorpresa africana del torneo, en una eliminatoria que tendrá como principales protagonistas a Lionel Messi y Mohamed Salah, dos futbolistas que construyeron buena parte de la última década del fútbol internacional.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas de Buenos Aires (12 p.m. ET / 9 a.m. PT en Estados Unidos / 11:00 en Colombia, Perú y Ecuador) . Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO, que ofrecerán cobertura completa de uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

Argentina aterriza en Atlanta después de una exigente victoria por 3-2 sobre Cabo Verde en tiempo suplementario. Egipto, por su parte, tuvo que esperar hasta la tanda de penales para eliminar a Australia y alcanzar por primera vez esta instancia en una Copa del Mundo. El ganador seguirá en carrera por el título; el perdedor pondrá fin a su recorrido en Estados Unidos.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

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A través de DGO podrás seguir el partido entre Argentina y Egipto desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Argentina vs. Egipto?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Egipto Competición Copa Mundial FIFA 2026 (octavos de final) Fecha Martes 7 de julio de 2026 Hora Argentina 13:00 Hora Colombia, Perú y Ecuador 11:00 Hora Venezuela 12:00 Hora Chile 12:00 Hora Uruguay 13:00 Hora Estados Unidos 12 p.m. ET / 9 a.m. PT TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DGO Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia

Messi frente al mayor desafío mundialista de Egipto

Lionel Messi vuelve a liderar a una Argentina que continúa entre las principales candidatas al título. El capitán albiceleste tuvo un papel decisivo durante la clasificación frente a Cabo Verde y buscará conducir nuevamente al equipo de Lionel Scaloni en una eliminatoria que podría marcar el rumbo de su Mundial.

Egipto, sin embargo, ha demostrado ser mucho más competitivo de lo que muchos imaginaban antes del torneo. Con Mohamed Salah como referencia ofensiva y una estructura que ha sabido resistir momentos complejos, los africanos afrontan una oportunidad histórica para instalarse entre los ocho mejores equipos del campeonato.

Análisis de Noé Yactayo

“Argentina y Egipto llegan a este cruce con sensaciones distintas, pero después de haber atravesado caminos similares en la ronda anterior. Ninguno logró una clasificación cómoda. Los dos necesitaron jugar más tiempo del esperado y ambos encontraron respuestas cuando la presión empezaba a crecer. Ese detalle puede influir más de lo que parece en una eliminatoria de estas características.

La diferencia está en el contexto. Argentina convive con la obligación de competir por el título y cualquier actuación irregular genera debate. Egipto juega desde un lugar opuesto. Ya consiguió la mejor participación mundialista de su historia y cada partido representa una oportunidad para seguir ampliando ese límite. Esa combinación suele convertir a ciertos equipos en rivales incómodos.

Sobre el papel, la selección de Scaloni dispone de más recursos y una plantilla más profunda. Pero a medida que avanza el Mundial, los partidos suelen depender menos de las jerarquías individuales y más de la capacidad para interpretar los momentos del juego. Después de lo ocurrido en la ronda anterior, esa puede ser la verdadera clave del encuentro en Atlanta."