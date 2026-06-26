Egipto vs. Irán juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el compromiso se podrá seguir mediante DSports, disponible para los clientes de DIRECTV y a través de la plataforma DGO. Además, ESPN emitirá el encuentro por televisión por cable y mediante Disney Plus para los usuarios de streaming. En Perú, el duelo también será transmitido por América TV y América TVGO. El partido se disputará el viernes 26 de junio en el Seattle Stadium, desde las 10:00 p.m. (hora de Perú). No recomendamos buscar señales piratas para seguir este importante compromiso del Mundial 2026.

Egipto vs. Irán se enfrentan por la fecha 3 del Mundial 2026. (Video: Selección de Egipto)

¿Dónde ver Egipto vs. Irán en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Egipto vs. Irán a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet. Asimismo, los usuarios de Disney Plus podrán acceder a la transmisión online mediante ESPN.

¿Dónde ver Egipto vs. Irán en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por DSports para los clientes de DIRECTV. También estará disponible mediante la plataforma DGO y por ESPN en los operadores que incluyan la señal deportiva.

¿Dónde ver Egipto vs. Irán en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO para disfrutar del partido en vivo.

¿Dónde ver Egipto vs. Irán en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Egipto vs. Irán en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante ESPN y DSports. Asimismo, los clientes de DIRECTV tendrán acceso a la transmisión a través de DGO.

¿Dónde ver Egipto vs. Irán en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante plataformas y operadores que cuenten con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en el país, según la programación vigente.

¿Dónde ver Egipto vs. Irán en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de las señales con derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio nacional, además de las plataformas oficiales de streaming habilitadas para el torneo.

¿Dónde ver Egipto vs. Irán en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Egipto vs. Irán en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.