La final del Mundial 2026 entre Argentina y España mantiene en vilo a millones de aficionados. Además de definir al nuevo campeón del mundo, el partido pondrá fin a una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol: el momento en que el capitán levanta el trofeo de la Copa del Mundo frente a todo el planeta.

Sin embargo, existe una pregunta que se repite en cada edición del torneo: ¿el campeón se queda con la copa original o recibe una réplica? Aunque los jugadores celebran con el trofeo auténtico durante la ceremonia de premiación, la respuesta puede sorprender a muchos.

Foto: EFE

¿El campeón del Mundial se queda con la copa original?

La respuesta es no. La selección campeona no conserva el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA.

Según la propia organización, una vez finaliza la ceremonia de premiación, los futbolistas pueden celebrar durante un breve tiempo con la copa auténtica. Posteriormente, el trofeo regresa a la custodia de la FIFA, donde permanece protegido como patrimonio de la organización.

En su lugar, la federación campeona recibe una réplica bañada en oro, conocida oficialmente como el FIFA World Cup Winners’ Trophy, que sí puede conservar de manera permanente.

¿Dónde está la copa original del Mundial?

El trofeo original permanece bajo la custodia de la FIFA y se conserva habitualmente en el FIFA World Football Museum, ubicado en Zúrich, Suiza. Solo sale de allí para ocasiones especiales, como la gira oficial del trofeo, el sorteo del Mundial y la ceremonia de premiación de la final.

Esta medida busca proteger una de las piezas más valiosas del deporte. De hecho, la FIFA endureció sus protocolos después de que el antiguo trofeo Jules Rimet fuera robado en varias ocasiones, siendo el último robo en Brasil en 1983, cuando desapareció para siempre.

Además, la FIFA limita quiénes pueden tocar el trofeo original sin protección. Generalmente, solo los campeones del mundo, los jefes de Estado y determinados funcionarios del organismo tienen autorización para manipularlo durante los actos oficiales.

¿Por qué la FIFA entrega una réplica?

La decisión responde principalmente a motivos de seguridad y conservación. El actual trofeo, diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga e introducido en el Mundial de 1974, es una pieza única que permanece como propiedad permanente de la FIFA.

Por ello, aunque el equipo campeón levanta la copa original frente a millones de espectadores y celebra con ella tras el pitazo final, la federación ganadora recibe posteriormente una réplica chapada en oro con el nombre del país campeón grabado, mientras que el trofeo auténtico regresa a Suiza para su preservación.