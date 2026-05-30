HARRISON, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 01/06/2026.- Cobertura oficial del Canal del Fútbol (ECDF) EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Ecuador y Arabia Saudita este lunes 1 de junio por amistoso con miras al Mundial de Fútbol 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. FOTO DE OMAR VEGA PARA AFP
HARRISON, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 01/06/2026.- Cobertura oficial del Canal del Fútbol (ECDF) EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Ecuador y Arabia Saudita este lunes 1 de junio por amistoso con miras al Mundial de Fútbol 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. FOTO DE OMAR VEGA PARA AFP

El Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, albergará este sábado 30 de mayo el último ensayo de Ecuador antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde las 19:30 horas de Quito (9:30 p.m. ET y 6:30 p.m. PT en Estados Unidos), la selección dirigida por Sebastián Beccacece se enfrentará a Arabia Saudita en un amistoso clave para afinar detalles de cara a su debut mundialista. Con figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Enner Valencia liderando la convocatoria, la expectativa es alta entre los aficionados de La Tri. Si quieres saber a qué hora juega y cómo ver el partido EN VIVO por TV o streaming, aquí te explicamos todos los detalles de la transmisión a través de El Canal del Fútbol (ECDF).

¿Dónde ver El Canal del Fútbol EN VIVO, Ecuador vs. Arabia Saudita por partido amistoso internacional?

Los aficionados que deseen seguir el amistoso entre Ecuador y Arabia Saudita deberán contar con una suscripción activa a El Canal del Fútbol (ECDF), cuyo plan mensual tiene un costo de $14.99.

Para contratar el servicio, solo , iniciar sesión con tu cuenta y completar el pago de la suscripción mediante el método de tu preferencia.

Plan ECDFDetalle
Precio mensual$14.99
Partido destacadoEcuador vs. Arabia Saudita
Dispositivos compatiblesSmart TV, PC, tablet y móvil
StreamingSitio web y app oficial
CoberturaSelección de Ecuador y torneos internacionales

Además de apoyar a la Tri, tendrás acceso a otros contenidos deportivos como los partidos de la Selección Ecuatoriana, premundialistas, Copa del Rey, Liga Saudí, Brasileirao, Taça Portugal, entre otros.

¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso internacional?

Tras registrarte y pagar la suscripción de El Canal del Fútbol (ECDF), podrás ver los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol vía online por Internet a través del . También puedes hacerlo en la app móvil tanto en sistemas operativos Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

¿Qué partidos puedo ver en El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador?

  • Selección Ecuatoriana (Eliminatorias y amistosos)
  • Partidos premundialistas
  • Copa del Rey
  • Brasileirao
  • Taça Portugal
  • Campeonato Paulista
  • Liga Saudí
  • Programas informativos y de análisis
  • Más de 100 partidos al mes de diferentes ligas del mundo

Ecuador vs. Arabia Saudita EN VIVO: horario y dónde ver en vivo el partido por El Canal del Fútbol

  • Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
  • Partido: Ecuador vs. Arabia Saudita (amistoso internacional previo al Mundial 2026)
  • Hora: 19:30 horas de Quito | 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT 
  • TV o Streaming: El Canal del Fútbol (ECDF)
  • Sede: Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey (EE.UU.)

El Canal del Fútbol también ofrece un Plan ECDF y Disney+ Plan Premium por $19.99 mensuales, que incluye todo el contenido del Plan ECDF más Champions League, Ligas Europeas y contenido ESPN.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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