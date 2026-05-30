El Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, albergará este sábado 30 de mayo el último ensayo de Ecuador antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde las 19:30 horas de Quito (9:30 p.m. ET y 6:30 p.m. PT en Estados Unidos) , la selección dirigida por Sebastián Beccacece se enfrentará a Arabia Saudita en un amistoso clave para afinar detalles de cara a su debut mundialista. Con figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Enner Valencia liderando la convocatoria, la expectativa es alta entre los aficionados de La Tri. Si quieres saber a qué hora juega y cómo ver el partido EN VIVO por TV o streaming, aquí te explicamos todos los detalles de la transmisión a través de El Canal del Fútbol (ECDF).

¿Dónde ver El Canal del Fútbol EN VIVO, Ecuador vs. Arabia Saudita por partido amistoso internacional?

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¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso internacional?

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Ecuador vs. Arabia Saudita EN VIVO: horario y dónde ver en vivo el partido por El Canal del Fútbol

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Sábado 30 de mayo de 2026 Partido: Ecuador vs. Arabia Saudita (amistoso internacional previo al Mundial 2026)

Ecuador vs. Arabia Saudita (amistoso internacional previo al Mundial 2026) Hora: 19:30 horas de Quito | 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT

19:30 horas de Quito | 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT TV o Streaming: El Canal del Fútbol (ECDF)

El Canal del Fútbol (ECDF) Sede: Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey (EE.UU.)

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