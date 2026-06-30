El equipo de Sebastián Beccacece logró una agónica clasificación a los 16vos de final, y ahora tendrá una cita importante ante uno de los anfitriones. La Selección de Ecuador juega contra México este martes 30 de junio en el Estadio Banorte, a partir de las 19 horas (Ciudad de México), por el pase a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 . La experiencia de Moisés Caicedo, la calidad de Enner Valencia, el desequilibrio de Gonzalo Plata y la solidez defensiva de Piero Hincapié y Willian Pacho podrían seguir escribiendo historia en un enfrentamiento con pronóstico reservado.

¿Quieres ver GRATIS el partido en Ecuador desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el territorio ecuatoriano estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta, además de DIRECTV Sports Ecuador por televisión por suscripción y diversas plataformas digitales. A continuación, conoce todas las opciones para seguir el encuentro de forma legal y en alta calidad.

Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO HOY 30 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO, Ecuador vs. México por el Mundial 2026?

La señal abierta de Teleamazonas transmitirá el partido para todo el territorio ecuatoriano a través de su tradicional Canal 5, además de estar disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite del país.

Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el Ecuador vs. México EN VIVO:

Canal 180 de DIRECTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

Señal satelital de Claro TV

Además de Teleamazonas, el encuentro también podrá verse mediante DIRECTV Sports Ecuador, uno de los titulares de los derechos de transmisión del Mundial FIFA 2026 en el país.

¿Cómo ver GRATIS Ecuador vs. México por TELEAMAZONAS EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el compromiso mediante la transmisión online de Teleamazonas desde su plataforma oficial, compatible con diferentes dispositivos conectados a internet.

Opciones para ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO online

Sitio web oficial de Teleamazonas

Aplicación móvil de Teleamazonas (según disponibilidad)

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

DIRECTV GO compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadoras

La cobertura digital incluirá la previa del encuentro, alineaciones confirmadas, narración en directo, análisis y todas las incidencias del partido decisivo para las aspiraciones de Ecuador en la Copa Mundial FIFA 2026.

México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)

Ecuador vs. México: fecha, horario, lugar y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. México

Ecuador vs. México Competición: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Martes 30 de junio de 2026 Hora en Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Hora en Estados Unidos: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT

10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT TV abierta en Ecuador: Teleamazonas

Teleamazonas TV por cable: DIRECTV Sports Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador Streaming: Sitio web de Teleamazonas, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Sitio web de Teleamazonas, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ Estadio: Estadio Banorte

Estadio Banorte Ciudad: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Capacidad: 87,000 espectadores

Ecuador viene con un envión anímico perfecto para hacerle frente a cualquier rival. Luego de vencer 2-1, contra todo pronóstico, a la Selección de Alemania, van en busca de seguir avanzando para clasificar a los octavos de final ante México. Con Moisés Caicedo como referente en la mitad del campo y Enner Valencia como principal carta ofensiva, el combinado ecuatoriano buscará escribir una de las páginas más importantes de su historia de la mano de Sebastián Beccacece.

Ecuador y México se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DSports, DIRECTV Go, Disney Plus, ESPN, Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)