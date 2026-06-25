¡Por la hazaña! Ecuador tiene que hacer historia si quiere poner su nombre en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo de Sebastián Beccacece se enfrentará a Alemania este jueves 25 de junio por la tercera fecha del Grupo E, a las 3:00 p. m. (horario ecuatoriano) en el Estadio Nueva York, Estados Unidos. La tri solo le sirve ganar para conocer si clasificará como segundo o como uno de los mejores terceros de la Copa del Mundo.

Tras el doloroso empate sin goles ante Curazao, Ecuador complicó sus opciones de clasificar a los 16avos de final del Mundial. Con un punto en la tabla del Grupo E, necesita ganar y esperar una serie de resultados para conocer su destino en el certamen. Como era de esperarse, los hinchas cuestionan al entrenador Beccacece y varios consideran que ante Alemania debería ser su último partido al mando de la selección ecuatoriana.

¿Quieres ver el partido Ecuador vs. Alemania desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el encuentro por televisión y online.

TL;DR del Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🕐 Hora: 3:00 p.m. de Ecuado, Perú y Colombia

🏟️ Sede: MetLife Stadium, Nueva York

🌎 Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Ecuador necesita ganar para buscar su clasificación a los 16avos de final.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Nueva York, Estados Unidos.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Ecuador vs. Alemania por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver Ecuador vs. Alemania en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

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Smart TV y streaming

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Horario, TV y dónde ver en vivo Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Jueves, 25 de junio de 2026

Jueves, 25 de junio de 2026 Partido: Ecuador vs. Alemania, por la jornada 3 del Grupo E del Mundial 2026

Ecuador vs. Alemania, por la jornada 3 del Grupo E del Mundial 2026 Hora: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT (USA); 3:00 p.m. (COL/PER/ECU); 5:00 p.m. (ARG/URU); 9:00 p.m. (Alemania y España)

4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT (USA); 3:00 p.m. (COL/PER/ECU); 5:00 p.m. (ARG/URU); 9:00 p.m. (Alemania y España) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Sede: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: Nueva York

Nueva York País: Estados Unidos

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)