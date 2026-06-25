La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una fase decisiva y uno de los encuentros más esperados de la tercera jornada del Grupo E será el que protagonicen Ecuador y Alemania en el MetLife Stadium de Estados Unidos. La Tri buscará un resultado positivo frente a una de las selecciones más poderosas del torneo en un partido que promete emociones de principio a fin.
Para los aficionados que desean seguir el compromiso desde cualquier dispositivo, Disney+ Premium se presenta como una de las principales alternativas para ver la transmisión en vivo. Si buscas cómo ver Ecuador vs. Alemania por Internet, Smart TV, celular o computadora, en esta guía encontrarás todas las opciones disponibles, así como los horarios oficiales del partido en distintos países.
¿Cómo ver Ecuador vs. Alemania online por TV o por Internet?
Los fanáticos del fútbol podrán seguir el encuentro entre Ecuador y Alemania a través de distintas plataformas y dispositivos compatibles con la transmisión oficial.
Disney+ Premium
La principal opción para ver el partido online será Disney+ Plan Premium, que ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro para los usuarios suscritos al servicio. La plataforma está disponible en:
- Smart TV compatibles.
- Teléfonos Android y iPhone.
- Tablets.
- Computadoras mediante navegador web.
- Dispositivos de streaming como Chromecast, Apple TV, Fire TV y Roku.
ESPN en TV por cable
En algunos países de Latinoamérica, la cobertura del Mundial 2026 también puede estar disponible mediante las señales deportivas de ESPN incluidas en operadores de televisión por cable o satélite.
Disney+ en navegador web
Los usuarios también podrán ingresar directamente a la plataforma de Disney+ desde su computadora para seguir el partido sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.
Ver desde dispositivos móviles
La aplicación oficial de Disney+ permite disfrutar de la transmisión en vivo desde cualquier lugar con conexión a Internet, siempre que el usuario tenga una suscripción activa al Plan Premium.
Horarios de Ecuador vs. Alemania por país
Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves 25 de junio en el MetLife Stadium, por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026.
|País
|Hora
|México
|14:00
|Costa Rica
|14:00
|Guatemala
|14:00
|Honduras
|14:00
|El Salvador
|14:00
|Nicaragua
|14:00
|Ecuador
|15:00
|Colombia
|15:00
|Perú
|15:00
|Panamá
|15:00
|Estados Unidos (ET)
|16:00
|Venezuela
|16:00
|Bolivia
|16:00
|Chile
|16:00
|Paraguay
|16:00
|Argentina
|17:00
|Uruguay
|17:00
|Brasil
|17:00
|España
|22:00